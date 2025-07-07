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مصادر: برّي لم يدخل في تفاصيل الورقة مع براك وركّز على الاغتيالات والقصف..وبراك بحث في "شدشدة" لعمل "الميكانيزم"

أخبار لبنان
2025-07-07 | 12:38
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مصادر: برّي لم يدخل في تفاصيل الورقة مع براك وركّز على الاغتيالات والقصف..وبراك بحث في &quot;شدشدة&quot; لعمل &quot;الميكانيزم&quot;
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مصادر: برّي لم يدخل في تفاصيل الورقة مع براك وركّز على الاغتيالات والقصف..وبراك بحث في "شدشدة" لعمل "الميكانيزم"

كشفت مصادر مواكبة لمباحثات المبعوث الاميركي توم براك في عين التينة، ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يدخل في تفاصيل الورقة مع براك، لانها نوقشت مع رئيس الجمهورية، وانما تحدث معه في ما قد ينسف اي اتفاق، وأهمّه استمرار الاغتيالات والقصف".

ونُقل عن بري انه لم يسمع من براك اي حديث عن ضمانات اميركية انما عن "شدشدة" لموضوع عمل "الميكانيزم" وان واشنطن التي تعتبر ان لبنان نفذ ما يمكن للقيام به في قرار وقف الاعمال العدائية ستأخذ قرارا في هذا الشأن.
 
وسيعود براك الى بيروت بأجوبة واضحة في حلول ٤ أسابيع.

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