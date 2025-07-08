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برّاك لجعجع: لا علاقة لنا بمشاكلكم (الأخبار)

أخبار لبنان
2025-07-08 | 01:21
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برّاك لجعجع: لا علاقة لنا بمشاكلكم (الأخبار)
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برّاك لجعجع: لا علاقة لنا بمشاكلكم (الأخبار)

إلى جانب اللقاءات مع الرؤساء الثلاثة، عقد المبعوث الأميركي توم برّاك اجتماعات مع قيادات سياسية بعيداً عن الإعلام. وكان البارز اجتماعه مع قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي طلب منه بإلحاح أن تتدخّل واشنطن لمنع السلطات في لبنان «من تسويف» الملف، فيما أكّد له الموفد الأميركي أن «هذه المسألة تخصّكم أنتم اللبنانيين».

يشار إلى أن جعجع سارع بعد زيارة برّاك إلى قصر بعبدا إلى انتقاد الردّ اللبناني. وقال إنه غير دستوري وغير قانوني أو حتّى رسمي. فالمطلوب من رئيس الحكومة أن يدعو مجلس الوزراء إلى الاجتماع من دون إبطاء، بعد أن يكون قد أطلع الوزراء على ورقة برّاك، وأن تتم مناقشة الورقة في اجتماع، أو اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء مكتملاً لاتّخاذ الموقف الدستوري الرسمي منها، بحسب صحيفة "الاخبار".

ومن المُفترض أن يعقد برّاك اجتماعات إضافية قبل ظهر اليوم، على أن يُجري مقابلة مع قناة «LBCI» قبل أن يغادر بعد الظهر.

أخبار لبنان

لجعجع:

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بمشاكلكم

(الأخبار)

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