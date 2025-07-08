براك زار معراب ليلا... جعجع: جمع كل سلاح غير شرعي مطلب لبناني في الأساس

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وعقيلته النائبة ستريدا جعجع ليلا في دارتهما في معراب، الموفد الأميركي توماس براك ترافقه سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون واثنان من مساعديه، في حضور: عضو الهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية" جوزيف جبيلي ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.



وتناول البحث خلال اللقاء الأفكار التي وردت في ورقة العمل التي قدمها براك إلى المسؤولين اللبنانيين، وأكد جعجع أن "مطلب جمع كل سلاح غير شرعي، فلسطينيا أكان أم لبنانيا، من الدولة اللبنانية هو مطلب لبناني في الأساس، وهو الممهد لقيام دولة فعلية في لبنان". وشدد على أنه من دون حل كل التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية، وغير القانونية، لا يمكن الوصول إلى دولة فعلية في لبنان. وتناول البحث خلال اللقاء الأفكار التي وردت في ورقة العمل التي قدمها براك إلى المسؤولين اللبنانيين، وأكد جعجع أن "مطلب جمع كل سلاح غير شرعي، فلسطينيا أكان أم لبنانيا، من الدولة اللبنانية هو مطلب لبناني في الأساس، وهو الممهد لقيام دولة فعلية في لبنان". وشدد على أنه من دون حل كل التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية، وغير القانونية، لا يمكن الوصول إلى دولة فعلية في لبنان.