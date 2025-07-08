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تجمع أهالي شهداء وجرحى انفجار المرفأ: قرار لوزير الصحة بتغطية علاج الجرحى على نفقة الوزارة
أخبار لبنان
2025-07-08 | 03:50
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تجمع أهالي شهداء وجرحى انفجار المرفأ: قرار لوزير الصحة بتغطية علاج الجرحى على نفقة الوزارة
أعلنت اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت في بيان، أن "وزير الصحة العامة الدكتور راكان ناصر الدين، اتخذ قرارا يقضي بتغطية علاج جرحى الانفجار على نفقة الوزارة بنسبة 100%، بعد التنسيق بين التجمع والوزارة وعرض معاناة وأوضاع جرحى الانفجار بشكل مفصل".
وقال البيان: "كما أبدت الوزارة استعدادها، بالتعاون مع بعض الجهات المانحة، لتأمين الغيارات الطبية (بروتيز) وما يلزم من مستلزمات علاجية ومساعدات خاصة، وذلك في انتظار إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به تجمعنا إلى مجلس النواب، الهادف إلى مساواة جرحى الانفجار بجرحى الجيش اللبناني".
وطالبت اللجنة جميع الجرحى بـ"التواصل مع سلام إسكندر لتسجيل بياناتهم تمهيدا لإدراجها ضمن الملف الرسمي الذي يُرفع إلى الوزير عبر لجنة التنسيق المشتركة، وذلك على الرقم : 71183608 ".
أخبار لبنان
انفجار
مرفأ بيروت
راكان ناصر الدين
علاج
جرحى
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