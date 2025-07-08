الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المكتب الاعلامي في السراي عن منع صحافية من طرح سؤال على براك: حرصاء على الاعلاميين

أخبار لبنان
2025-07-08 | 04:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المكتب الاعلامي في السراي عن منع صحافية من طرح سؤال على براك: حرصاء على الاعلاميين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المكتب الاعلامي في السراي عن منع صحافية من طرح سؤال على براك: حرصاء على الاعلاميين

على إثر الخبر المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي حول منع إحدى الصحافيات من طرح سؤال على الموفد الأميركي خلال زيارته للسراي الحكومي وادعائها بأن أحد أعضاء المكتب الاعلامي في السراي قد تعرض لها، أوضح المكتب الإعلامي في السراي الحكومي أن "ما جرى، هو أن الصحافية المذكورة حاولت التصوير بهاتفها داخل قاعة الاجتماع بين رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، والموفد الأميركي، ووجهت هاتفها الى السفير توماس باراك لتطرح عليه سؤالاً، فما كان من الزميل محمود فواز، إلا أن طلب منها وقف التصوير وتوجه إليها بالقول إن طرح الأسئلة في قاعة الاجتماع ممنوع". 

وقال المكتب الإعلامي في بيان: "المعلوم أن هناك غرفة للصحافة مخصصة للتصريحات ولطرح الأسئلة، مع التشديد على أن الزميل فواز اكتفى بالتوجه إليها كلامياً فقط، خلافاً لما تم الترويج له".

وأكد البيان أن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء حريص على الصحافيين والإعلاميين واداء مهماتهم.

أخبار لبنان

السراي الحكومي

صحافية

توماس باراك

LBCI التالي
معرواي يقسم اليمين أمام الرئيس جوزاف عون كعضو في المجلس المركزي ومجلس هيئة الأسواق المالية
إصلاحات في صندوق الضمان: تحسين عمليّة احتساب تعويض نهاية الخدمة في حال الوفاة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-04-16

المكتب الإعلامي لجابر ينفي ما يتداول عن عدم تجاوب الأخير مع طلب تصحيح معاشات العسكريين

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-04

المكتب الإعلامي لوزير العدل: إخلاء مبنى ملاصق لقصر عدل بعبدا بطلب من نصار

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-25

وزير الداخلية شاكرًا الإعلاميين والصحافيين: كنتم على قدر المسؤولية وواكبتم الاستحقاق وساهمتم في إنجاحه

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-24

توضيح من المكتب الإعلامي في وزارة التربية...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:29

نقيب المحامين من السراي: شددنا على ضرورة النهوض بقطاع العدالة ودعم استقلالية القضاء

LBCI
أمن وقضاء
06:20

القاضي الحجار يطلب من الأمانة العامة لمجلس النواب رفع الحصانة عن النائب بوشكيان لملاحقته قضائيا

LBCI
أخبار لبنان
06:00

شركة إماراتية تنقل للرئيس عون رغبتها في المساهمة بتنفيذ مشاريع حيوية في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:58

إجتماع موسع في وزارة الصحة لوفد تحالف "غافي" العالمي للقاحات...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-04-26

نقل جثمان البابا فرنسيس إلى كاتدرائية مريم الكبرى في روما حيث سيدفن

LBCI
حال الطقس
02:28

طقس صيفي مستقر يسيطر على لبنان...

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-17

وزير الاعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: الرئيس عون أشار الى أن وفدا قطريا قد يزور لبنان الاسبوع المقبل للبحث في ملف الكهرباء

LBCI
اسرار
2025-07-02

أسرار الصحف 03-07-2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:27

نقاش رفيع المستوى بين ترامب ونتنياهو حول غزة والقضية الفلسطينية..اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
03:17

ترامب: أود رفع العقوبات الأميركية الصارمة عن إيران في الوقت المناسب

LBCI
أخبار دولية
16:27

تفاصيل المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل...

LBCI
أخبار دولية
14:35

البيت الأبيض: "الأولوية القصوى" لترامب هي إنهاء الحرب في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

فرن الشباك كانت على موعد مع ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

انطلاق بطولة Padel For A Cause وسط مشاركة قياسية لدى السيدات والرجال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

هذه الشركة تتجه لتصبح الأعلى قيمة في تاريخ العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ديبلوماسية الأزياء: حين تتحوّل الـFashion إلى رسائل سياسية!

LBCI
أخبار دولية
13:25

ترقّب للقاء ترامب ونتنياهو... وهذا ما كشفته هبة نصر للـLBCI

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:08

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
07:56

مصادر: ضمانات أميركية عالقة وتكرار لموقف حزب الله في لقاء براك – بري

LBCI
خبر عاجل
16:09

الجيش: توقيف أحد المسلحين الذين ظهروا أثناء إحدى المناسبات في منطقة زقاق البلاط - بيروت

LBCI
أمن وقضاء
03:32

مطلوب في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
أخبار لبنان
02:21

براك زار معراب ليلا... جعجع: جمع كل سلاح غير شرعي مطلب لبناني في الأساس

LBCI
أخبار لبنان
12:38

مصادر: برّي لم يدخل في تفاصيل الورقة مع براك وركّز على الاغتيالات والقصف..وبراك بحث في "شدشدة" لعمل "الميكانيزم"

LBCI
فنّ
11:52

"قلتلها بحبك وطلبت إيدها"... وائل كفوري يعلنها: "تك تك قلبي" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
01:21

برّاك لجعجع: لا علاقة لنا بمشاكلكم (الأخبار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More