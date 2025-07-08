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المكتب الاعلامي في السراي عن منع صحافية من طرح سؤال على براك: حرصاء على الاعلاميين
أخبار لبنان
2025-07-08 | 04:14
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المكتب الاعلامي في السراي عن منع صحافية من طرح سؤال على براك: حرصاء على الاعلاميين
على إثر الخبر المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي حول منع إحدى الصحافيات من طرح سؤال على الموفد الأميركي خلال زيارته للسراي الحكومي وادعائها بأن أحد أعضاء المكتب الاعلامي في السراي قد تعرض لها، أوضح المكتب الإعلامي في السراي الحكومي أن "ما جرى، هو أن الصحافية المذكورة حاولت التصوير بهاتفها داخل قاعة الاجتماع بين رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، والموفد الأميركي، ووجهت هاتفها الى السفير توماس باراك لتطرح عليه سؤالاً، فما كان من الزميل محمود فواز، إلا أن طلب منها وقف التصوير وتوجه إليها بالقول إن طرح الأسئلة في قاعة الاجتماع ممنوع".
وقال المكتب الإعلامي في بيان: "المعلوم أن هناك غرفة للصحافة مخصصة للتصريحات ولطرح الأسئلة، مع التشديد على أن الزميل فواز اكتفى بالتوجه إليها كلامياً فقط، خلافاً لما تم الترويج له".
وأكد البيان أن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء حريص على الصحافيين والإعلاميين واداء مهماتهم.
أخبار لبنان
السراي الحكومي
صحافية
توماس باراك
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