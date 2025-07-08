قائد الجيش استقبل توماس براك... وهذا ما جرى بحثه

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة المبعوث الأميركي الخاص توماس براك، بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون مع وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات الراهنة.