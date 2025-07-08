إجتماع موسع في وزارة الصحة لوفد تحالف "غافي" العالمي للقاحات...

عقد وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين ووزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد إجتماعا في وزارة الصحة العامة مع وفد "غافي" "Gavi" (التحالف العالمي للقاحات) الذي يزور لبنان برئاسة الرئيسة التنفيذية سنية نشتار Dr Sania Nishtar.



وتناول البحث الدعم الذي تقدمه "Gavi" للبنان في مجال التحصين وأهمية استمرارية هذا الدعم من خلال استراتيجية التحالف الجديدة Gavi 6.0 للسنوات الأربع المقبلة 2026-2030 .



ناصر الدين



وأكد الوزير ناصر الدين أن لبنان يواجه تحديات كبرى تتمثل في الضغوط الإقتصادية وعبء النزوح الكبير وغياب الإستقرار الإقليمي ما يشكل ضغطا إستثنائيا على النظام الصحي اللبناني.



وأشار الى أن زيارة الوفد القيادي لـ"غافي" استراتيجية لتأمين استدامة برنامج التحصين إضافة إلى سعي لبنان لإدخال لقاح مثل لقاح HPV ضد سرطان عنق الرحم وضمان وصول لبنان إلى لقاحات بأسعار مقبولة.



ودعا ناصر الدين إلى الإستمرار في هذا الزخم من أجل أطفال لبنان والأطفال الموجودين على أرضه ومن أجل منطقة أكثر صحة.



نشتار



من جهتها، اوضحت نشتار أنّ الأنظمة التي يتم وضعها حالياً تشكل استثماراً مهماً للمستقبل، وانGavi ملتزمة بمواصلة دعم لبنان بطريقة قائمة على الأدلة.



