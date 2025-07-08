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شركة إماراتية تنقل للرئيس عون رغبتها في المساهمة بتنفيذ مشاريع حيوية في لبنان

أخبار لبنان
2025-07-08 | 06:00
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شركة إماراتية تنقل للرئيس عون رغبتها في المساهمة بتنفيذ مشاريع حيوية في لبنان
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شركة إماراتية تنقل للرئيس عون رغبتها في المساهمة بتنفيذ مشاريع حيوية في لبنان

زار وفد من شركة "Resources Investment" الإماراتية برئاسة محمد الظاهري قصر بعبدا، ونقل إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رغبة الشركة في المساهمة بتنفيذ مشاريع حيوية في لبنان، منها الكهرباء والقطاع المصرفي، إلى جانب استثمارات في عدد من المشاريع الإنمائية التي تحددها الدولة اللبنانية.
 
 
  

أخبار لبنان

شركة إماراتية

Resources Investment

لبنان

جوزاف عون

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