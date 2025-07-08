نقيب المحامين من السراي: شددنا على ضرورة النهوض بقطاع العدالة ودعم استقلالية القضاء

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام نقيب المحامين في بيروت فادي المصري يرافقه الاساتذة داني كرم ، محمد مطر ورئيس مركز التحكيم في نقابة المحامين البروفسور نجيب فايز الحاج شاهين.



بعد اللقاء قال النقيب المصري:"تشرفت بزيارة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وشكرته على حضوره إلى نقابة المحامين وإلقائة للخطاب الأساسي الافتتاحي الذي عقد تحت عنوان " ايام بيروت للتحكيم" الذي نظم من قبل مركز التحكيم بنقابة المحامين "ببيت المحامي"، وكان لهذا الخطاب ولحضور دولة الرئيس وقع طيب جدا على المشاركين من ٤٣ دولة وعلى ألالاف من الذين شاركوا في المؤتمر ، واثنينا على العمل المثابر والدؤوب والجهد الذي يقوم به رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء مجتمعا ، من أجل تحقيق كل ما نصبوا إليه .



واضاف:"الهدف الأسمى أن يعود لبنان وطنا حقيقيا ودولة حقيقية تمارس سيادتها على كامل أراضيها وتفرض نفسها وهيبتها ، وتكون رائدة في هذا العالم العربي وفي الشرق ، وهذا هو الهدف الأسمى وهذه هي الاستراتيجية والرؤيه التي يعمل عليها رئيس مجلس وزراء ومجلس الوزراء ، ونحن نشد على يد رئيس الحكومة ومجلس وزراء ونحن كنقابة محامين مؤتمنين على تحقيق العدالة و على دولة الحريات ودولة الحق وعلى أن يعود لبنان وطنا للحرية وللانسان وهذا أمر هام جدا ، ويقتضي أن نلتقط هذه اللحظة التاريخية من أجل تحقيق هذه الأمنية الاستراتيجية وهذا الهدف الاستراتيجي".



وتابع:" تطرقنا الى امور فرعية أخرى تتعلق بعمل الدوائر الرسمية والإدارات العامة والسجل العقاري ذلك استتباعا لأحاديث سابقة جرت بهذا الخصوص مع دولة الرئيس ، ووعدني بمتابعة كل هذه الأمور ، وكان هناك بحث في موضوع قطاع العدالة ونهضته استكمالا للقاء الذي عقد الأسبوع الماضي بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، واصريت على دولته أنه يجب البدء بالعدالة وقطاع العدالة ، ونهضتها من البنية التحتية للقضاء إلى المخصصات إلى التشكيلات التي هي الاستقلالية الحقيقية للقضاء، ونحن ايضا لدينا خطة عمل مشتركة مع دولة الرئيس من أجل تحقيق هذه الأهداف .ط