سلام من عين التينة بعد لقائه بري: "الوضع منيح"

المستجدات على الساحة السياسية في ضوء جولة الموفد الأميركي توم باراك على المسؤولين تم استعراضها في عين التينة خلال اللقاء الذي جمع الرئيس نبيه بري برئيس الحكومة نواف سلام.

سلام الذي لم يشأ الإدلاء بأي تصريح ٍ بعد اللقاء الذي امتد لنحو ساعة اكتفى بالقول: "كما قال الرئيس بري بالأمس: الوضع منيح."