بري بحث مع سلام تطورات الاوضاع العامة واجتماع لتأمين اللقاحات الأساسية

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية ونتائج زيارة الموفد الاميركيّ توماس براك.

وردًا على سؤال في شأن تقييمه لنتائج زيارة الموفد الاميركيّ، اكتفى الرئيس سلام بالقول: "الرئيس بري امس كفى ووفى والجو منيح".

واجتمع بري برئيسة التحالف العالميّ للقاحات والتمنيع (GAVI) سانيا نيشتار (Sania Nishtar)، في حضور وزير الصحة ركان ناصر الدين والمدير العام للوزارة فادي سنان.

وعرضوا برنامج عمل التحالف لتأمين اللقاحات الأساسية الذي حددته منظمة الصحة العالمية (WHO)” بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة العامة في لبنان.

ومن زوار الرئيس بري: مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد أزعور، وبحث معه في االاوضاع العامة، لاسيما المالية والاقتصادية منها.