إقفال محل حلويات غير مرخص في بلدة حاروفف

أقفلت دورية مشتركة من مراقبي وزارة الصحة ومصلحة الاقتصاد في النبطية، محل حلويات غير مرخص، داخل منزل المدعو خ. ج. في حي سكران – بلدة حاروف، وذلك على خلفية حالات التسمم التي سُجلت قبل يومين إثر تناول حلوى "اكلير".

وأفادت معلومات "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ المحل لا يستوفي الشروط الصحية ولا يحمل ترخيصًا قانونيًا.

وقد قام بإنتاج نحو 1000 قطعة من حلوى "اكلير" وُضعت داخل 50 صندوقًا تم تحضيرها قبل يومين.

وتبيّن أنّ صاحب الطلبية ترك الصناديق في سيارته طوال الليل، قبل أن يقوم بتوزيعها في أحد المضيفات العاشورائية في بلدة زبدين، الأمر الذي أدى إلى تسمم عشرات المواطنين الذين تناولوا الحلوى.

ويُجري فريق من وزارة الصحة متابعة لحالات التسمم، والتحقيق في تفاصيل إنتاج وتوزيع الحلوى، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.