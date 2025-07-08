عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداريّ، جلسة، برئاسة النائب جورج عقيص.

وكان سبق للجنة في الجلسة الاخيرة أن درست ملاحظات رئيسة نادي القضاة، ملاحظات النادي الخطية في شأن المواد المتعلقة بالتحكيم، إضافة الى ملاحظات مجلس شورى الدولة.

وبدأت اللجنة في هذه الجلسة درس المواد المتعلقة طرق الطعن في الاحكام، وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة الاحكام المتعلقة بطرق الطعن العادية من استئناف وتميز وانتقلت الى طرق الطعن غير العادية، واقرتها بعد ادخال تعديلات على معظمها.

ورفعت اللجنة الجلسة لمزيد من الدرس على ان تتابع عملها في الجلسة المقبلة.