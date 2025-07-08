لجنة الدفاع أقرت اقتراح القانون الرامي إلى احتساب خدمة العلم للعاملين في القطاع العام

أقرت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات في جلستها اليوم برئاسة النائب جهاد الصمد، اقتراح القانون الرامي إلى احتساب خدمة العلم للعاملين في القطاع العام.



وأعلنت في بيان، أنها أحالت اقتراح القانون الرامي إلى تشريع التدريب العسكري على وزارة الدفاع لإبداء الرأي خلال مهلة ثلاثة أشهر.



وقال البيان: "بالنسبة الى اقتراح القانون الرامي إلى تمديد مهلة تقديم طلبات تسوية الابار المحفورة غير المرخصة فقد تم تأجيله إلى جلسة مقبلة بسبب غياب مقدم الاقتراح وعدم حضور وزير الطاقة أو المدير العام كممثل عنه.أما بالنسبة لاقتراح القانون الرامي إلى اعادة عناصر ورتباء سبق ان سرحوا من الضابطة الجمركية، فقد احالته اللجنة على المجلس الأعلى للجمارك لإبداء الرأي، كما احالت اقتراح قانون يتعلق بإضافة قرية إلى قرى قضاء عكار باسم تل اندي على وزارة الداخلية لإبداء الرأي".