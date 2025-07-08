ساسين للـLBCI: “حزب الله” يطلق مواقف تصعيدية تندرج ضمن المواقف الإيرانية

اعتبر مستشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية ساسين ساسين، أنّه من الطبيعيّ رؤية خلايا إرهابية، لكنّه أشار إلى أنّ الجيش اللبنانيّ يقوم بالدور الفعّال.

واعتبر، في حديث للـLBCI، أنّ المخطط لتفجير لبنان يعاني منه اللبنانيون، منذ أعوام.

أمّا في شأن ملف السلاح غير الشّرعيّ، فشدّد على أنّ سلاح “حزب الله” لم يعد قادرًا على تشكيل قوّة ردع وأنّه يتحوّل إلى نقطة خلاف داخليّ أكثر من خلاف إقليميّ، “لذلك علينا أن نتجنّب هذا السلاح وعلى الحزب أن يتجاوب مع السلطة اللبنانية”.

وقال: “حزب الله” يطلق مواقف تصعيدية تندرج ضمن المواقف الإيرانية التي نتجت بعد الحرب الاسرائيلية الإيرانية”.

وأضاف: “موضوع السلاح لم يعد موضوع سلاح بمواجهة إسرائيل”.

وأمل ساسين أن تتم الإصلاحات في لبنان، غير انه اعتبر انه لا يمكن أن نحمّل الدولة الحديثة في لبنان مسؤولية كل ما حصل في الأعوام السابقة فهم يقومون بواجباتهم وإن كان ببطء”.

وأوضح أنّه عندما قدّم حزب الكتائب مشروعه في شأن الانتخابات النيابية قدم مشروع الدوائر الصغرى، “إذ إنّنا نعتبره التمثيل الأصح والتمثيل المتساوي”.