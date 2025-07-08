رئيس الجمهورية: الإنماء يجب ان يكون شاملا لكي تستفيد منه كل المناطق

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن الإنماء يجب ان يكون شاملا لكي تستفيد منه كل المناطق.



واعتبر الرئيس عون أن اللبناني المقيم في الأطراف يطلب العلم وهذا حقه، ومن الواجب تأمينه له لكي يبقى في ارضه ، مؤكدا أن "العلم والصحة هما الجزء الأساسي من الإنماء الشامل الذي نسعى إلى تحقيقه.



كلام الرئيس عون جاء في خلال إستقباله ، وفدا من مجلس أمناء المؤسسة البطريركية المارونية العالمية للإنماء الشامل، تحدث باسمهم نائب رئيس المؤسسة سليم صفير، الذي اكد ان تحرك المؤسسة لم يكن يوما رد فعل بل خيارا مدروسا نابعا من قناعة بأن الشراكة بين القطاع الخاص والكنيسة قادرة على إحداث فرق في حياة الإنسان.



وشدد على ان المجتمع المسيحي لا يطلب إمتيازا بل شراكة فعلية في إعادة بناء الدولة.









وشدد حمدان على ضرورة بسط سلطة ‫الدولة على كامل الأراضي اللبنانية،كما بحث في الهواجس المرتبطة بالمخاطر التي تتهدد النظام الديمقراطي نتيجة استمرار العمل بقانون الانتخاب بصيغته الراهنة الذي تنتقص من حق ‫المغتربين في المشاركة السياسية الكاملة.





صحيا، استقبل الرئيس عون، في حضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، رئيسة التحالف العالمي للقاحات والتمنيع GAVI سانيا نيشتار على رأس وفد من التحالف، والمدير العام لوزارة الصحة فادي سنان ومديرة برامج التلقيح في الوزارة الدكتورة رنده حمادة.



وأشار الوزير ناصر الدين الى ان نيشتار وأعضاء الوفد المرافق، "حضروا الى بيروت للاطلاع على عمل الوزارة في مجال اللقاحات، ولا سيما ان التعاون بين الوزارة والتحالف قائم في اطار دعم برنامج اللقاح الأساسي الذي تطلبه منظمة الصحة العالمية.



من جهتها، عرضت نيشتار ما يقوم به التحالف العالمي للقاحات على صعيد "تأمين اللقاحات التقليدية خصوصا للأطفال، وتلك التي يجب توفيرها في حالات الطوارىء مثل حالة كوفيد 19 وغيرها".



وشدد الرئيس عون على الاهتمام الذي يوليه للقطاع الصحي في لبنان لتأمين الطبابة والعلاج والدواء للمواطنين. وأكد أنه يعمل مع الحكومة على "إعادة لبنان مركزا طبيا مهما في المنطقة كلها.



سياسيا، استقبل رئيس الجمهورية النائب فراس حمدان الذي نقل له الأصداء من أوساط الاغتراب اللبناني، حول القلق المتزايد من إمكان تعثر مسيرة ‫النهوض والإصلاح التي أطلقها العهد وحكومة الرئيس نواف سلام.وشدد حمدان على ضرورة بسط سلطة ‫الدولة على كامل الأراضي اللبنانية،كما بحث في الهواجس المرتبطة بالمخاطر التي تتهدد النظام الديمقراطي نتيجة استمرار العمل بقانون الانتخاب بصيغته الراهنة الذي تنتقص من حق ‫المغتربين في المشاركة السياسية الكاملة.صحيا، استقبل الرئيس عون، في حضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، رئيسة التحالف العالمي للقاحات والتمنيع GAVI سانيا نيشتار على رأس وفد من التحالف، والمدير العام لوزارة الصحة فادي سنان ومديرة برامج التلقيح في الوزارة الدكتورة رنده حمادة.وأشار الوزير ناصر الدين الى ان نيشتار وأعضاء الوفد المرافق، "حضروا الى بيروت للاطلاع على عمل الوزارة في مجال اللقاحات، ولا سيما ان التعاون بين الوزارة والتحالف قائم في اطار دعم برنامج اللقاح الأساسي الذي تطلبه منظمة الصحة العالمية.من جهتها، عرضت نيشتار ما يقوم به التحالف العالمي للقاحات على صعيد "تأمين اللقاحات التقليدية خصوصا للأطفال، وتلك التي يجب توفيرها في حالات الطوارىء مثل حالة كوفيد 19 وغيرها".وشدد الرئيس عون على الاهتمام الذي يوليه للقطاع الصحي في لبنان لتأمين الطبابة والعلاج والدواء للمواطنين. وأكد أنه يعمل مع الحكومة على "إعادة لبنان مركزا طبيا مهما في المنطقة كلها.