جولات تفتيشية في مدينة النبطية...

قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، بجولات تفتيشية ومتابعة شكاوى وسحب عينات من المؤسسات التجارية والسوبرماركات ومعامل تكرير وبيع المياه ومعامل تصنيع الحلويات واللحوم والدواجن والأسماك في نطاق مدينة النبطية وبلدات زبدين وحاروف وتول ودير الزهراني وحاصبيا، حيث تم سحب عينة مياه مكررة من بلدة دير الزهراني.

وبناء لشكوى عن توزيع حلوى " إكلير"، بمناسبة دينية في بلدة زبدين، واصيب على إثرها عدد من الاشخاص بالتسمم، وبناء عليه كلف مراقبو المصلحة بالقيام بجولة مشتركة مع مراقبي مصلحة الصحة في المحافظة للتحقق والكشف على مصدر ومعمل تصنيع الحلوى، حيث تم سحب عينة من الكريمة المخفوقة لفحصها في المختبر المعتمد ليبنى على الشيء مقتضاه.

كذلك قام مرقبو مصلحة الصحة برفع توصية للمعنيين بإقفال المعمل لكونه لا يراعي شروط سلامة الغذاء ولا حتى معايير السلامة.

كذلك صدرت نتائج فحوصات ٢٠ عينة أجبان وألبان، وأتت نتيجتها: ١٧ عينة مطابقة للمواصفات و٣ غير مطابقة، وسطر بحق أصحابها محاضر ضبط ووجه لهم إنذار بعدم تداول السلعة وبيعها لحين صدور إذن من الجهات المعنية بعد معالجة الخلل.

كذلك صدرت نتائج ١٠ عينات من المياه المكررة وأتت نتائجها: ٥ عينات مطابقة للمواصفات و٥ غير مطابقة، وسطر محاضر ضبط بحق أصحابها. ووجه إنذار لهم بعدم ألتداول بالسلعة وبيعهما حتى يصدر أمر من المعنيين بعد معالجة الخلل.