الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شيخ العقل عرض الأوضاع مع رئيس التقدمي والتقى أبو فاعور وزار فضل الله معزيًا
أخبار لبنان
2025-07-08 | 11:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
شيخ العقل عرض الأوضاع مع رئيس التقدمي والتقى أبو فاعور وزار فضل الله معزيًا
التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، يرافقه عضو المجلس المذهبي طارق ذبيان، بحضور القاضي الشيخ غاندي مكارم والشيخ فادي العطار والشيخ زين الدين غنام، وتخلل اللقاء جلسة أفق حول الأوضاع العامة الراهنة وعمل المجلس المذهبي.
التقى أبي المنى وجنبلاط في لقاء موسع بعد ذلك، هيئة رصد الوظائف والاختصاصات المشكلة بتوجيه من شيخ العقل، حيث تم التشاور بشأن خطة عملها وأهدافها.
كما التقى أبي المنى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، وتناول اللقاء المستجدات الراهنة وقضايا وطنية.
ومن زوار شيخ العقل رجل الأعمال نبيل جمال.
وبعد الظهر، زار أبي المنى برفقة وفد من المشايخ ورؤساء لجان وأعضاء من المجلس المذهبي ومسؤولين في مديريتي مشيخة العقل والمجلس المذهبي علي فضل الله في مقره في حارة حريك، لتقديم التعازي بوالدته. وتخلل اللقاء حديث حول الأوضاع العامة وآفاق الشراكة الروحية الوطنية التي يطرحها شيخ العقل وكيفية تفعيل عمل اللقاء التشاوري، ليصب في نفس الغاية المرجوة.
وضم الوفد القاضي الشيخ غاندي مكارم، أمين سر المجلس المذهبي المحامي رائد النجار، ورؤساء اللجان: الثقافية الشيخ وسام سليقا، التواصل الشيخ فادي العطار والصحة والبيئة الدكتور نزيه أبو شاهين، عضو المجلس الشيخ محمد عبد الخالق، المدير العام للمجلس المذهبي مازن فياض، مدير مشيخة العقل ريان حسن، المشايخ: سامي عبد الخالق، محمد غنّام وزين الدين غنام والمستشارين الشيخين د. رمزي سري الدين وعامر زين الدين.
أخبار لبنان
العقل
الأوضاع
التقدمي
والتقى
فاعور
معزيًا
التالي
واشنطن تطلق مساراً دبلوماسياً لنزع سلاح «حزب الله» (الشرق الأوسط)
أسرار الصحف 08-07-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-04-22
شيخ العقل اطمأن الى صحة الراعي واتصل بقائد الجيش ورئيس الأركان معزياً بالشهداء
أخبار لبنان
2025-04-22
شيخ العقل اطمأن الى صحة الراعي واتصل بقائد الجيش ورئيس الأركان معزياً بالشهداء
0
أخبار لبنان
2025-04-21
شيخ العقل معزيًا بالبابا فونسيس: رمزية عالمية للسلام والحوار بين الأديان
أخبار لبنان
2025-04-21
شيخ العقل معزيًا بالبابا فونسيس: رمزية عالمية للسلام والحوار بين الأديان
0
أخبار لبنان
2025-06-03
شيخ العقل إلتقى الحجار مهنئًا بنجاح الإنتخابات البلدية والإختيارية
أخبار لبنان
2025-06-03
شيخ العقل إلتقى الحجار مهنئًا بنجاح الإنتخابات البلدية والإختيارية
0
أخبار لبنان
2025-04-29
شيخ العقل إلتقى النائب حنكش وقائد الدرك: لقيام حوار وطني جدي ومسؤول يعالج القضايا الشائكة
أخبار لبنان
2025-04-29
شيخ العقل إلتقى النائب حنكش وقائد الدرك: لقيام حوار وطني جدي ومسؤول يعالج القضايا الشائكة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:17
قاسم: نعمل على تنسيق الأدوار على الساحة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
16:17
قاسم: نعمل على تنسيق الأدوار على الساحة في لبنان
0
أخبار دولية
16:12
الجيش الإسرائيلي: إستهداف قيادي من حماس في لبنان
أخبار دولية
16:12
الجيش الإسرائيلي: إستهداف قيادي من حماس في لبنان
0
أخبار لبنان
14:36
برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا
أخبار لبنان
14:36
برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا
0
أمن وقضاء
14:12
الجيش: توقيف مطلوبين لارتكابهم جرائم مختلفة والمشاركة في عملية خطف وإطلاق النار
أمن وقضاء
14:12
الجيش: توقيف مطلوبين لارتكابهم جرائم مختلفة والمشاركة في عملية خطف وإطلاق النار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-06-11
قبل دقائق من استئصال أعضاء من "جثته" بدأ بالبكاء... ما حصل مع هذا الرجل صادم وهذه قصته!
منوعات
2025-06-11
قبل دقائق من استئصال أعضاء من "جثته" بدأ بالبكاء... ما حصل مع هذا الرجل صادم وهذه قصته!
0
خبر عاجل
13:41
المبعوث الأميركيّ توم برّاك للـLBCI: سبب وجودي هنا هو حقًا براعة رجل واحد وشجاعته وهو دونالد ترامب
خبر عاجل
13:41
المبعوث الأميركيّ توم برّاك للـLBCI: سبب وجودي هنا هو حقًا براعة رجل واحد وشجاعته وهو دونالد ترامب
0
أمن وقضاء
2025-07-07
الجيش يشارك في إخماد حرائق في ريف اللاذقية بناءً على مبادرة من السلطات اللبنانية
أمن وقضاء
2025-07-07
الجيش يشارك في إخماد حرائق في ريف اللاذقية بناءً على مبادرة من السلطات اللبنانية
0
أخبار دولية
2025-06-06
إيران تحذّر الأوروبيين من مغبة ارتكاب "خطأ استراتيجي" في اجتماع الوكالة الذرية
أخبار دولية
2025-06-06
إيران تحذّر الأوروبيين من مغبة ارتكاب "خطأ استراتيجي" في اجتماع الوكالة الذرية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:17
قاسم: نعمل على تنسيق الأدوار على الساحة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
16:17
قاسم: نعمل على تنسيق الأدوار على الساحة في لبنان
0
أخبار لبنان
14:36
برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا
أخبار لبنان
14:36
برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
طوني ورد يبدع بتصاميم تخطف الأنفاس...
تقارير نشرة الاخبار
14:00
طوني ورد يبدع بتصاميم تخطف الأنفاس...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
وصول ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع إلى منطقة المتحف في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:58
وصول ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع إلى منطقة المتحف في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
توسيع الحماية الإجتماعية في لبنان... ببن الطموح والتحديات
تقارير نشرة الاخبار
13:55
توسيع الحماية الإجتماعية في لبنان... ببن الطموح والتحديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
توسعة أوتوستراد نهر الكلب طبرجا... طار القرض وبقيت العجقة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
توسعة أوتوستراد نهر الكلب طبرجا... طار القرض وبقيت العجقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لكل تلاميذ شهادة الثانوية العامة... إطمئنوا! الأسئلة طبيعية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لكل تلاميذ شهادة الثانوية العامة... إطمئنوا! الأسئلة طبيعية
0
أخبار دولية
13:37
ترامب: الهجوم على إيران كان ناجحًا وواشنطن ستوافق على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا
أخبار دولية
13:37
ترامب: الهجوم على إيران كان ناجحًا وواشنطن ستوافق على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا
0
أخبار دولية
13:32
نتنياهو أمام أزمة كبيرة تجاه غزة وإمكان تراجع أحراز الصفقة
أخبار دولية
13:32
نتنياهو أمام أزمة كبيرة تجاه غزة وإمكان تراجع أحراز الصفقة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:08
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
خبر عاجل
09:52
معلومات أولية: استهداف سيارة في العيرونية قرب طرابلس
خبر عاجل
09:52
معلومات أولية: استهداف سيارة في العيرونية قرب طرابلس
3
أمن وقضاء
03:32
مطلوب في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
03:32
مطلوب في قبضة شعبة المعلومات
4
أخبار لبنان
02:21
براك زار معراب ليلا... جعجع: جمع كل سلاح غير شرعي مطلب لبناني في الأساس
أخبار لبنان
02:21
براك زار معراب ليلا... جعجع: جمع كل سلاح غير شرعي مطلب لبناني في الأساس
5
رياضة
11:40
النتائج الأولية للتحقيق في حادث وفاة جوتا صدرت... وهذا ما رجحته
رياضة
11:40
النتائج الأولية للتحقيق في حادث وفاة جوتا صدرت... وهذا ما رجحته
6
أمن وقضاء
08:51
روّج المخدرات في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
08:51
روّج المخدرات في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفه
7
أخبار لبنان
01:21
برّاك لجعجع: لا علاقة لنا بمشاكلكم (الأخبار)
أخبار لبنان
01:21
برّاك لجعجع: لا علاقة لنا بمشاكلكم (الأخبار)
8
أخبار لبنان
05:12
قائد الجيش استقبل توماس براك... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
05:12
قائد الجيش استقبل توماس براك... وهذا ما جرى بحثه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More