شيخ العقل عرض الأوضاع مع رئيس التقدمي والتقى أبو فاعور وزار فضل الله معزيًا

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، يرافقه عضو المجلس المذهبي طارق ذبيان، بحضور القاضي الشيخ غاندي مكارم والشيخ فادي العطار والشيخ زين الدين غنام، وتخلل اللقاء جلسة أفق حول الأوضاع العامة الراهنة وعمل المجلس المذهبي.



التقى أبي المنى وجنبلاط في لقاء موسع بعد ذلك، هيئة رصد الوظائف والاختصاصات المشكلة بتوجيه من شيخ العقل، حيث تم التشاور بشأن خطة عملها وأهدافها.



كما التقى أبي المنى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، وتناول اللقاء المستجدات الراهنة وقضايا وطنية.



ومن زوار شيخ العقل رجل الأعمال نبيل جمال.



وبعد الظهر، زار أبي المنى برفقة وفد من المشايخ ورؤساء لجان وأعضاء من المجلس المذهبي ومسؤولين في مديريتي مشيخة العقل والمجلس المذهبي علي فضل الله في مقره في حارة حريك، لتقديم التعازي بوالدته. وتخلل اللقاء حديث حول الأوضاع العامة وآفاق الشراكة الروحية الوطنية التي يطرحها شيخ العقل وكيفية تفعيل عمل اللقاء التشاوري، ليصب في نفس الغاية المرجوة.



وضم الوفد القاضي الشيخ غاندي مكارم، أمين سر المجلس المذهبي المحامي رائد النجار، ورؤساء اللجان: الثقافية الشيخ وسام سليقا، التواصل الشيخ فادي العطار والصحة والبيئة الدكتور نزيه أبو شاهين، عضو المجلس الشيخ محمد عبد الخالق، المدير العام للمجلس المذهبي مازن فياض، مدير مشيخة العقل ريان حسن، المشايخ: سامي عبد الخالق، محمد غنّام وزين الدين غنام والمستشارين الشيخين د. رمزي سري الدين وعامر زين الدين.