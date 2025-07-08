برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا

أوضح المبعوث الأميركيّ توم برّاك أنّ سبب وجوده في لبنان هو “براعة رجل واحد وشجاعته وهو الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب”.

وقال برّاك في مقابلة خاصة للـLBCI: “موقفي هو موقف غير لبنانيّ إطلاقًا فأنا لا أتفاوض على اتفاق عبر الصحافة فهذه هي “الضربة القاضية” ومن باب الاحترام للأطراف المقابلة التي نتعامل معها لا يمكنني أبدًا أن أفعل ذلك”.

وأضاف: “لا أعتقد أنني أتعامل مع اتفاق نهائيّ لا ينبغي أن يعتمده مجلس الوزراء ولكن ما زلنا نتباحث وعندما سيكون هناك شيء ملموس سيعرض بالآليات المعتمدة محليًا”.

وأعرب براك عن شعوره بأنّ الرؤساء الثلاثة صادقون ومباشرون، موضحًا أنّه عندما قال إنّ طريقة تسليم الرد كانت مذهلة عنى بذلك أن تتلقى ردًا لم يتم تسريبه “وهذا الأمر بذاته إنجاز”.

وشدّد على أنّ الجانب الأميركيّ ⁠لا يطلب شيئًا، إذ إنّهم قالوا شيئًا واحدًا فقط: “إذا كنتم تريدون مساعدتنا فنحن هنا لنرشد ولنساعد فلن نتدخل في السياسة وإذا لا تريدونا لا مشكلة سنعود إلى بلدنا”.

ولفت برّاك للـLBCI إلى عدم ⁠وجود تهديدات، داعيًا الأطراف اللبنانية إلى اغتنام اللحظة والإلتفات إلى أنّ المنطقة تتغير.

وقال: “إذا لم ترغبوا في التغيير إذا كان الناس لا يريدون التغيير فقط أخبرونا، ولن نتدخل”.

وأضاف برّاك: “⁠لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل فرئيسي يتمتع بشجاعة مذهلة وتركيز مذهل لكن ما ليس لديه هو الصبر”.

وعن ⁠”كيفية حل مشكلة حزب الله؟”، أوضح أنّها مسألة لبنانية ليست عالمية، إذ إنّ الأميركيين من الناحية السياسية قد صنّفوه منظمة إرهابية لذلك “إذا عبثوا معنا في أيّ مكان على المستوى العسكريّ كما أوضح الرئيس فسوف يواجهون مشكلة معنا”.

ورأى برّاك أنّ “نزع سلاح حزب الله كان دائمًا حقيقة بسيطة وواضحة جدًا أكد عليها الرئيس ووزير الخارجية باستمرار: بلد واحد شعب واحد جيش واحد”.

وأوضح أنّ المقصود ليس فقط سلاح “حزب الله” بل أيضًا سلاح الفلسطينيين والميليشيات المسلحة “وإذا اختارت القيادة السياسية هذا المسار فسنرشد ونساعد”.

وأكّد أنّ الخليج “أكّد التزامه بمساعدة لبنان وشعب الجنوب والشيعة على الأساس نفسه وهو التوصل إلى اتفاق حقيقيّ أي جداول زمنية حقيقية مهل حقيقية ونزع سلاح حقيقيّ وليس بالضرورة أن يتم ذلك بطريقة عدوانية”.

وقال برّاك تعليقًا على كلام نعيم قاسم الرافض لتسليم السلاح للـLBCI: “التفاوض لبنانيّ تقليديّ إذ إنها مفاوضات مستمرة حتى يكون الجميع مستعدين فعلًا لإبرام اتفاق حقيقيّ”.

واعتبر أنّ ما فعله الجيش اللبنانيّ جنوبي الليطاني منذ توقيع الاتفاق مذهل رغم أنّ الاتفاق لم يثمر ثماره لما يعتبرانه الطرفان خرقًا لذلك علينا سد الثغرات.

وقال برّاك تعليقًا على التسريبات الصحافية في شأن تسليم طرابلس والبقاع الى سوريا للـLBCI: “هذا خيال هذا كارتون”.

وأشار برّاك للـLBCI إلى أنّه “سيكون هناك تقدم خلال أسبوعين عند عودته وإذا حظي هذا التقدم بقبول المكوّنات التي تمثلونها فسيكون ذلك معجزة وأنا متأكد من ذلك”.

وطلب إلى عرض ما يُتشاور على مجلس الوزراء عندما يصبح محددًا بما يكفي ليحظى بالإجماع.





النص الكامل:

سؤال (ريكاردو كرم):

توم باراك، شكراً لوجودك معنا.

أنت رجل الساعة. الجميع يتحدث عنك. إنها مسؤولية ثقيلة التي لديك.

هل أنت قلق بشأن تخييب آمال الأشخاص الذين يضعون الآمال فيك أم تخيب نفسك؟



جواب (توم باراك):

كل ما سبق. أولاً، شكراً لك على استضافتي. إنها عودة إلى القدر. بعد أن بدأنا حياتنا المهنية في وقت آخر معاً، لذا يشرفني ذلك.

أنا مرعوب من خيبة الأمل… أهم ثلاث دوائر انتخابية يجب أن أخدمها: بالتأكيد الشعب اللبناني.

لقد تحدثنا عن ذلك من قبل. حمضي النووي من هنا.

أيًا كان القدر الضئيل من النجاح الذي تمكنت من تحقيقه في الحياة، كان نتيجة جمال الحرية الأميركية وهذا المصير والسلالة في بلاد الشام التي يتمتع بها الجميع.

ولكن سبب وجودي هنا، هو في الحقيقة تألق وشجاعة رجل واحد، وهو دونالد ترامب.

لن أجرؤ أبدًا على المغامرة في تخييب آمال الناس هنا في الاعتقاد بأن هناك حلاً لمشكلة موجودة منذ 60 أو 70 عامًا، لم يتمكن أحد من إيجاد طريقه عبر هذه المصفوفة، لولاه.

سلسلة مدهشة من الأحداث التي تحدث في العالم تسمح لنا ربما بأخذ هذه الخيوط من التعقيد من هذا الرمز البريدي الصعب للغاية، التي لطالما كان لبنان نجمها الساطع واللامع، ونقول: لننسجها في نسيج جديد.

وقد قال وزير الخارجية ماركو روبيو: “دعنا نحاول”.

وفي هذه الأثناء، تقوم بقية دول الشرق الأوسط بإعادة تنظيم صفوفها من حولنا.

لذلك نعم، لا أريد أن أخيب ظن أحد.

كما أنني لا أريد أن أشتت انتباه أي شخص بتوقعات لا معنى لها.

والتوقعات بالنسبة للبنان بسيطة: لقد حان الوقت لنُعبّر عن تقديرنا للجميع، وإعادة تحديد وضعية جديدة.

لقد سئم الجميع من الحرب، لقد سئم الجميع من السخط.

إذا كان لدينا 19 طائفة مختلفة و19 مجتمعًا مختلفًا و19 اعترافًا، فهناك شيء واحد فوق ذلك، وهو أن تكون لبنانيًا.

وإذا كان بإمكان الرئيس ترامب المساعدة في التنقل عبر هذا النظام لتوفير شبكة موثوقة ومفهومة مع كل الصعوبات التي يواجهها كل من حولنا،

سأكون سعيدًا وفخورًا للغاية لمجرد أنني ساهمت بطريقة أو بأخرى في هذه العملية.

لذلك لا أريد أن أخيب ظن أي شخص، لكنني أريد أيضًا أن أتعامل مع الواقع. إن شاء الله.



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سؤال (ريكاردو كرم):

لنتحدث أولاً عن الرد اللبناني على وثيقتك أو ورقتك.

لقد تلقيت وثيقة من سبع صفحات تم تسليمها لك رسمياً من قبل الرئيس جوزاف عون في حضور رئيس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري،

وتم ذلك من دون أي جلسة رسمية لمجلس الوزراء.

لقد وصفت اللحظة بالمذهلة وأثنيت على جهود الجانب اللبناني. ومع ذلك، لم تعلق على المحتوى الفعلي.

ما السبب في ذلك؟ وما مدى قرب أو بعد هذا الرد مما كانت تتوقعه الولايات المتحدة أو تطلبه فعليًا؟



جواب (توم باراك):

أسئلة رائعة جداً. دعني أخبرك فقط ما هو موقفي، وهو موقف غير تقليدي بالنسبة للبنانيين.

أنا لا أتفاوض على اتفاق في الصحافة. أعلم أن هذا أمر غير طبيعي في لبنان، وأن الجميع يريد أن يتصدر بنقطة ما من خلال الصحافة.

بالنسبة لي، هذه هي نهاية المطاف. واحترامًا للأطراف الأخرى التي نتعامل معها، لن أفعل ذلك أبداً.

إذًا، هناك انتقاد: من تتعامل معه؟

أنا أتعامل مع رئيس الدولة، رئيس وزراء الدولة، ورئيس مجلس النواب.

هل أعتقد أنني أتعامل في اتفاقية نهائية لا ينبغي أن يأذن بها مجلس الوزراء؟

بالطبع لا. ولكن من المستحيل بالنسبة لي كفرد أو برعاية كبيرة — فلدينا سفيرة رائعة هنا، ليزا جونسون، وفريق عمل رائع يتعامل مع هذا الأمر منذ فترة طويلة —

ولكن للتنازل عن الأمل في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يكون بعد ذلك مقدمًا بالطريقة الصحيحة من خلال النظام، وقيامي بقيادة أي مؤشر لما هو موجود، فلن أفعل ذلك أبداً.

لذلك لا يوجد سبب للتعليق على أمور لا علاقة لها بالجمهور في هذه المرحلة، لأننا ليس لدينا شيء لتقديمه للجمهور حتى يكون لدينا فكرة، أو رد، أو خطة واضحة لما تريده البلاد.

أنا فقط أحترم النظام.



سؤال (ريكاردو كرم):

لقد التقيت بكبار السياسيين والقادة اللبنانيين.

هل كانوا منخرطين حقاً؟

أم أنهم فقط يشترون الوقت؟



جواب (توم باراك):

كلاهما.

انظر، الثقافة السياسية اللبنانية هي الإنكار، ثم الالتفاف، ثم التملص.

هكذا كانت منذ 60 سنة، وهذه هي المهمة التي أمامنا. يجب أن تتغير.

شعوري مع الثلاثة هو أنهم صادقون، ومباشرون، ومنفتحون.

وعندما قلت إن تسليم الرد كان مذهلاً، كنت أقصد أن الحصول على رد لم يتم تسريبه، هو أمر غير مسبوق.

أيًا كانت النقاط الخمس عشرة أو الاقتراحات، فالمجتمع بطبيعة الحال يفسرها على أن أمريكا تأتي لتفرض مطالب.

لكننا لا نضع أي مطالب.

قلنا فقط شيئاً واحداً: إذا أردتم مساعدتنا، نحن هنا لندعم، لنسهّل، لنحمي بقدر ما نستطيع.

لكننا لن نتدخل في تغيير النظام، ولن نتدخل في السياسة.

وإذا لم تريدونا، لا مشكلة، سنعود إلى ديارنا.

لا يوجد تهديدات، لا توجد إملاءات، فقط فرصة يجب الاستفادة منها.

أنظروا من حولكم، المنطقة تتغير، كل شيء يتغير.

وإذا لم تريدوا أن تتغيروا، إذا الشعب لا يريد أن يتغير، فقط أخبرونا وسننسحب.



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سؤال (ريكاردو كرم):

تحدثنا عن الوقت.

يقول البعض إن هذه العملية كلها قد تمتد حتى مايو المقبل، موعد الانتخابات.

هل تعتقد أن الوضع يمكن أن يبقى على حاله حتى الانتخابات المقبلة في لبنان؟



جواب (توم باراك):

رأيي الشخصي؟ قطعاً لا.

الرأي الرسمي؟ لا أحد سيبقى يعمل على هذا حتى مايو المقبل.

لدي رئيس يتمتع بشجاعة مذهلة، وتركيز مذهل، وقد خرج إلى العالم بقوة دعماً للبنان.

لا أعتقد أن هناك رئيسًا منذ دوايت آيزنهاور أبدى هذا المستوى من الالتزام.

لكن ما لا يمتلكه هو الصبر.

فإذا أراد لبنان الاستمرار في ركل العلبة على الطريق، يمكنه ذلك، لكننا لن نكون هنا في مايو نناقش نفس الأمور.



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سؤال (ريكاردو كرم):

قبل بضعة أسابيع كنا نسمع عن جزرات وعصي، مواعيد نهائية، ونزع سلاح.

واليوم نسمع “لا جدول زمني”، “حزب الله حزب سياسي”، ودعوة للصبر.

ما الذي تغير؟



جواب (توم باراك):

في الواقع، لا شيء.

دعني أفصل الأمور:



حزب الله هو منظمة إرهابية أجنبية في نظر العالم، باستثناء ربما فرنسا.

أما هنا، فحزب الله يُعتبر حزبًا سياسيًا.

أعتقد أن لديهم 13 نائبًا في البرلمان.

إذاً هو حزب سياسي، لكنه أيضًا حزب إرهابي.



السؤال عن كيفية حل مشكلة حزب الله، هذا شأن لبناني.

ليست مشكلة عالمية.

من وجهة نظرنا السياسية، قلنا: هذا تنظيم إرهابي، وإذا عبث معنا في أي مكان، فسيواجه مشكلة.



أما كيف يُحل هذا داخلياً، فهذه مسألة أخرى.



بالنسبة للصبر والجداول الزمنية، فالصحافة اخترعتها.

أنا لم أقل شيئاً عن طلبنا أو عن رد اللبنانيين من ناحية التوقيت.

قلت فقط: الأمر ليس بأيدينا، بل بأيدي الشعب اللبناني.

نزع سلاح حزب الله، لطالما كان واضحًا، من وجهة نظر الرئيس ووزير الخارجية، أنه يجب أن يكون هناك شعب واحد، جيش واحد، أمة واحدة.

وليس فقط حزب الله، بل أيضاً الفلسطينيين، وكل الميليشيات المسلحة.

إذا قرر هذا الجسم السياسي تحقيق ذلك، فنحن سنساعد، وسنؤثر، وسنكون وسيطًا بين جميع المتقاتلين أو الخصوم على الحدود.



نتابع مع الجزء التالي من المقابلة، بنفس التنسيق:



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سؤال (ريكاردو كرم):

زيارتك إلى الجنوب هذا الصباح كانت مؤثرة بالنسبة لك، كما قلت لي قبل هذه المقابلة.

جزء من خطتك يشمل تمويلاً من الخليج، وتحديدًا من السعودية وقطر، لإعادة إعمار الجنوب.

هل تم تأمين أي من هذا التمويل بشكل رسمي؟



جواب (توم باراك):

بشكل رسمي؟ لا.

لكن دعني أشارك ما حدث.



قبل أن نشرع في أي محاولة لإعادة تعريف هذه المسائل، كنا نعلم أن لدينا حلفاء خليجيين قيّمين علينا أن نستشيرهم — وقد فعلنا ذلك.

وبالمناسبة، هم جميعاً يحبون لبنان.

لكن الأهم، أنهم يحبون اللبنانيين.

لقد أصيبوا بخيبة أمل على مدى السنوات من الأنظمة.

ويشعرون أن كل التمويل الذي قدموه سابقًا، كل مرة كان هناك عنصر مالي، كان يفشل بسبب ما نعرفه جميعاً: الفساد، البيروقراطية، وغياب العملية الواضحة.

لقد تعبوا.



ومع ذلك، عندما نأتي اليوم برؤية جديدة، نقول: سنعيد رسم الحدود، نحن بحاجة إليكم، لأننا بحاجة إلى التزام بإعادة الإعمار.

نحن بحاجة إلى عودة اللبنانيين إلى بيوتهم، وكذلك الإسرائيليين إلى بيوتهم في الجنوب.

نحن بحاجة إلى إعطاء الجنوب أملاً.

دعنا ننسى حزب الله، ونتحدث فقط عن الشيعة.

ما الذي يحصلون عليه من بيروت؟ لا شيء.



الخليج قال: نعم، نحن ملتزمون.

لكن ملتزمون على نفس الأسس التي نطالب بها نحن: اتفاق حقيقي، جداول زمنية حقيقية، مهل نهائية حقيقية، نزع سلاح حقيقي.

كيف يتم تنفيذ ذلك، فهذه مسألة أخرى، ولا تحتاج أن تكون عنيفة.



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سؤال (ريكاردو كرم):

الشيخ نعيم قاسم قال إن حزب الله لن يتخلى أبدًا عن سلاحه.

والحكومة اللبنانية التزمت الصمت بعد هذا التصريح — لا تعليق رسمي من الرئيس، ولا من رئيس الوزراء، ولا من الحكومة.

ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لك؟



جواب (توم باراك):

هذا جزء من التفاوض اللبناني النموذجي.

نحن في البازار، نفس الشيء.

إنه تفاوض، إلى أن يكون الجميع مستعدين حقًا للتوصل إلى اتفاق.



بالطبع، سيأخذ كل طرف أقصى ما يمكن من المواقف المتضادة.

علينا أن نضع إطارًا زمنيًا.

عندما أقول “علينا”، أقصد اللبنانيين.

هم الذين يجب أن يختاروا وضع هذا الإطار الزمني.

نحن فقط نساعد على ترسيم الحدود.



ولكن هذه اللحظة هي فرصة.

إذا لم يرَ أحد ما يحدث من حولنا، فهو واهم.

نحن هنا فقط لنسهل سرعة استغلال هذه الفرصة.

لكننا لن نفرض شيئًا.

لا يمكننا.

كيف يمكننا أن نفرض قرارًا سياسيًا هنا؟



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سؤال (ريكاردو كرم):

إذاً، التهديد بالحرب… هل هو تهديد فعلي؟



جواب (توم باراك):

أي تهديد بالحرب؟

التهديد بالحرب دائمًا موجود، لكن… بين من ومن؟

عندكم الكثير من المقاتلين لدرجة أنني لا أستطيع التمييز من يقاتل من!



بين إسرائيل ولبنان؟

أنتم لديكم اتفاق وقف الأعمال العدائية.

عندكم اتفاق الطائف.

سأعطيك أمثلة:



بدأنا باتفاق الهدنة سنة 1948 — لم يُنفَّذ.

جاء جمال عبد الناصر في 1967 — لم يُنفَّذ.

اتفاق جديد سنة 1974 — لم يُنفَّذ.

ثم اتفاق الطائف — أيضًا لم يُنفَّذ.



ما أريد قوله هو: لست ذكياً بما يكفي لأفهم كل هذا.

أنا مجرد رسول.

أنا مُنفّذ لحدث، لرسالة من الرئيس، تقول:

اذهب وانظر إذا كان بإمكانك أن تُرغم الجميع على التوصل إلى شيء يلتزمون به.

لدينا اتفاق لوقف الأعمال العدائية، لكنه حبر على ورق.

العدائية موجودة في كل مكان.



الدروس المستفادة ليست ما إذا كانت ستقع حرب.

بل: كيف نمنع الحرب؟

الجميع بحاجة إلى أمل، الجميع بحاجة إلى رؤية، إلى مسار، إلى نوع من التفاهم.

هذا هو ما نحاول أن نفعله.





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سؤال (ريكاردو كرم):

روحك تُشعر الناس بالاطمئنان، وجلوسك مع السياسيين اللبنانيين، ونقاشك معهم… أعلم أنك لن تفصح عن جوهر هذه النقاشات،

لكن حتى الآن، يبدو أن فئات مختلفة من اللبنانيين يثقون بك ويعتقدون أنك ستتوصل إلى حل للبنان.

ومع ذلك، في إجاباتك اليوم، تعود مراراً إلى الإشارة إلى الطبقة السياسية اللبنانية، وكأن ما يُقال علنًا ليس بالضرورة ما يُقال خلف الأبواب المغلقة.

أنت تعمل عن قرب مع السياسيين اللبنانيين.

هل تثق بالطبقة السياسية الحالية لتنفيذ الخطة أو الرؤية التي تقترحها؟



جواب (توم باراك):

الثقة تُبنى ساعة بساعة، روح بروح، ويومًا بعد يوم.

الثقة تُبنى، لذا لا يمكنني أن أجيب على هذا السؤال بجواب قاطع.

أنا مشجَّع من ردود أفعالهم حتى الآن، لكنني ذكي بما فيه الكفاية لأفهم أنهم يلعبون طاولة الزهر، وأنا ألعب الشطرنج.



وأنا ألعب الشطرنج انطلاقاً من مصدر مختلف — أميركا واضحة.

لدي رئيس غير مشوَّش.

لا توجد زوايا أخرى، ولا أجندات خفية.



هم يجب أن يقرروا ما هو التزامهم الحقيقي.

نحن نعطيهم فرصة لإثبات ذلك، واحدًا تلو الآخر.



وبالمناسبة، أنا لا أتهرّب من الإجابة.

أنا معجب بالجميع. إنهم أذكياء، لامعون، وأعتقد أنهم أخلاقيون ويريدون الخير للبنانيين.

لكن الجميع خائف.

لا أحد يريد حربًا أهلية. لا أحد يريد الضغط كثيرًا.

عندكم نظام طائفي، يتطلب الإجماع. وكل الحوارات تتم داخل هذا الإطار.

وهذه عملية، وليست حدثًا لحظيًا.



نحن فقط نحترم هذه العملية، حتى وإن كنا نحاول خلق حدث.



⸻



سؤال (ريكاردو كرم):

الحدث الذي تسعى لخلقه، كما قلت، هو تحت مظلة عملية تبدو بقيادة أميركية.

وقد عبّرت عن إعجابك الكبير بالجيش اللبناني (LAF)، بما قام به في الجنوب.

هل تعتقد أن دعم الجيش اللبناني وتعزيزه يمكن أن يكون مفتاحًا للحل؟



جواب (توم باراك):

نعم، 100%.

كنت مندهشًا من العملية بأكملها، ومن التركيز والتفاني الموجود لديهم.



ما قام به الجيش اللبناني في الجنوب بطولي.

يستحقون التقدير لما حققوه.

عندما نتحدث عن اتفاق وقف الأعمال العدائية، وعن عدم فاعليته،

فذلك لأن الناس يشعرون أن هناك انتهاكات من كل الأطراف.



لكن فعلياً، ما يحدث جنوب الليطاني؟

يجب أن تُبنى تماثيل لهؤلاء الجنود.

ما قاموا به رائع.

نحن فقط بحاجة الآن لبناء جسر بين هذه المكونات المختلفة،

ونسأل: ماذا بعد؟ ما هو اليوم التالي؟

ما هو الأمل؟ إلى أين نتجه؟

ما هو وضع الاقتصاد؟

ما هو مصير قانون حل البنوك، قانون السرية المصرفية، استقلال القضاء؟

كيف ستأتي الأموال؟

من سيعيد الاستثمار إلى هذا البلد إن لم يكن هناك أمن؟



⸻



سؤال (ريكاردو كرم):

هل خطتك مبادرة سلام، أم حملة ضغط، أم كلاهما؟



جواب (توم باراك):

أنت ماكر!



هل أبدو كمن يقود حملة سلام؟ مستحيل.

أنا لا أعرف حتى ماذا تعني كلمة “سلام”.

السلام له إطار زمني.



ما نتحدث عنه هو اتفاق تهدئة للجميع.

ماذا لو قلنا الآن: “تايم آوت”، مهلة 90 يوماً حقيقية.

الجميع يلتزم السكون.



يعود الناس إلى منازلهم.

ويُتاح للجميع فرصة جديدة: هل هناك ثقة؟ هل هناك أمل؟ هل يمكن لهذا أن ينجح؟



بعد 90 يومًا، إذا لم ينجح، يمكنكم العودة إلى البرنامج القديم.

لا شيء يمنعكم.



لكن علينا أن نأخذ خطوة كبيرة إلى الأمام.

الجميع يبحث عن الأمل، في وقت يعاد فيه تنظيم العالم.



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سؤال (ريكاردو كرم):

أنت مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا، ونصف خريطتك تتعلق بعلاقة لبنان بسوريا — من ضبط الحدود، إلى تهريب السلاح، إلى دور حزب الله العسكري، وإعادة اللاجئين.

كل هذا يمر عبر دمشق.

كيف ترى مستقبل العلاقات اللبنانية السورية؟



جواب (توم باراك):

آمل أن تسير العلاقات في مسارين متوازيين يلتقيان قريبًا.



دعني أشرح على مراحل:



شخصيًا، أعتقد أن النظام السوري، وقد أمضينا وقتًا كبيرًا معهم وساعدنا في رسم الهيكلية بشكل هادئ، لا يحمل نوايا عدائية تجاه لبنان.

اهتمام نظام الشرع حاليًا هو البقاء في السلطة، وبصراحة، حماية قيادته.

لديهم مشاكل داخلية ضخمة، وميليشيات منقسمة، وتوقعات مرتفعة من مجتمع يرى فيهم شعلة أمل تحولت إلى صاروخ انطلق.



في الوقت الراهن، نظرتهم إلى لبنان، وإلى إسرائيل، والأردن، والعراق، هي جزء من نسيج جديد.

وكما تذهب سوريا، يذهب لبنان.



لدينا كل المشكلات التي ذكرتها:

مليونان من اللاجئين السوريين، تجارة الكبتاغون التي لا تزال تمر عبر طرق التهريب، أسلحة لا نعرف من أين تأتي، ومشكلة حدود لم تُحلّ.



لكن لدينا اليوم نظام جديد لا يقول: “سأوقّع اتفاقات إبراهيم غدًا”.

هل يشير إلى نية لفتح قنوات مع إسرائيل نحو تهدئة؟ نعم.



الشرع قال: “إسرائيل ليست عدوي”.

ليست عدوه.



في الوقت ذاته، لبنان هو الممر بالنسبة لهم.

اللبنانيون والسوريون مرتبطون منذ أيام “بلاد الشام”.

هذه الحدود والخرائط… لا أحد يريد أرضًا جديدة، خاصة من ذهب من إدلب إلى السيطرة على كل سوريا.



مشكلته الحقيقية هي الموارد، وتنفيذ ما لديه.



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سؤال (ريكاردو كرم):

في محادثاتك في سوريا، هل سمعت أي شيء عن رغبة في ضم مدينة طرابلس اللبنانية أو مناطق في البقاع إلى سوريا؟

انتشرت إشاعات، ولم يصدر أي تعليق رسمي.

هل جاء هذا الموضوع في لقاءاتك؟



جواب (توم باراك):

هذا خيال، وهم، كاريكاتور.

هؤلاء الناس، دعني أقول لك: لم يكن لديهم حتى هيكل إداري يدير المناطق التي يسيطرون عليها الآن.

تركيزهم كليًا داخلي.



هم لا ينظرون إلى الحدود الخارجية.

هم يحاولون ببساطة إدارة الداخل.



لديهم يومان فقط من المياه، ثلاث ساعات من الكهرباء، نفاد في الغاز، ومشاكل أمنية داخلية يتم تبريرها دينيًا، لكنها مجرد عصابات تفتقر إلى قوة أمن داخلي منظمة.



لم أسمع كلمة واحدة عن موضوع الضم، ولا أي شخص موثوق في دوائر العمل معنا في سوريا تحدّث عن ذلك.



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سؤال (ريكاردو كرم):

واحدة من أكثر الأحداث مأساوية التي وقعت في سوريا مؤخرًا كانت تفجير الكنيسة الانتحاري.

هذا الحدث ذكّر العالم بأننا لم ننتهِ من الإرهاب.

هل نحن على أعتاب موجة جديدة من الإرهاب وسفك الدماء؟



جواب (توم باراك):

نعم، 100%.



أسأل نفسي كل يوم: ما هي مهمتنا؟



السفيرة الأميركية لها مهمة مختلفة — بناء الثقة والمحادثات الطويلة الأمد، حتى في القضايا الصعبة، ومع الأشخاص الصعبين.



أما مهمتنا، فهي مختلفة — في سوريا، مهمتنا واضحة: مكافحة الإرهاب، مكافحة داعش.

هذا لا يزال سبب وجودنا هناك.

لدينا قوة مشتركة (OIR)، لدينا CENTCOM، لدينا قاعدة عسكرية.

الرئيس قال بوضوح: لا مزيد من إرسال القوات،

لكننا لن نسحب قواتنا من هناك حتى نتأكد من إطفاء الخلايا الإرهابية التي تزعجكم، وتزعجنا، وتُسبب المشاكل لاحقًا.



هذا من جهة.

من جهة أخرى، هناك 30,000 نازح يعيشون في مخيمات، نصفهم دون سن 14.

هل هؤلاء الأطفال يكبرون وهم يقولون: “أحب الغرب، أريد الديمقراطية”؟

طبعًا لا.



الجميع يريد الأمل، ومستقبلاً أفضل لأولاده.

علينا أن نُوفّر ذلك أثناء محاربة الإرهاب.



في الشرق الأوسط، هناك شيء واحد يحترمه الجميع بالإجماع: القوة.

السؤال هو كيف نمارس هذه القوة ونوصل من خلالها السلام والازدهار.



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سؤال (ريكاردو كرم):

أنت السفير الأميركي لدى تركيا، ومع ذلك لم يُذكر الكثير عن أنقرة في هذه المقابلة.

تركيا لديها طموحات واضحة في المنطقة — من الخليج، إلى سوريا، إلى لبنان — وهذا يثير قلقًا كبيرًا ليس فقط هنا، بل في أماكن أخرى.

كيف ترى طموحات تركيا؟



جواب (توم باراك):

دعني أعطيك رأيي الشخصي أولًا، ثم رأيًا سياسيًا.



رأيي الشخصي؟ أنا من محبّي تركيا.

تركيا تمثل نموذجًا لنظام مختلف، غير عربي.



بعض جوانبه نفهمه، وبعضه لا.

هي أكبر حليف لنا في الناتو.

إذا نظرت إلى علاقتها بالغرب، فهي من تتحمل الأعباء الثقيلة.

تركيا هي خط الدفاع الأخير في الناتو.

يمتلكون أكبر جيش، ونظام دفاع جوي وفضائي متطور بشكل مذهل.



لقد كانوا حليفًا قويًا وموثوقًا للولايات المتحدة.



هناك بعض الأمور المعقدة، نعم —

وغالبًا ما تظهر هذه التعقيدات في التقاء الإسلام مع الديانات الغربية، أو بين الاتجاه العلماني والتوجهات الدينية.



تركيا تواجه الغرب، لكن جزءًا منها يواجه الشرق والشمال.

لديك 13 دولة ناطقة بالتركية، تركستان إلى أذربيجان.



حين يقول البعض إن تركيا تسعى للهيمنة أو إعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية، أقول لك: هذا غير دقيق.

تركيا تركز على الداخل، وليست في مشروع توسع خارجي.

ما تريده هو الاحترام — ويستحقونه.

ما تريده هو التقدير — ويستحقونه.



تركيا حملت العبء كاملًا في الناتو، بينما أوروبا رفضت السماح لهم بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي.

هنا تكمن المشكلة.



الأمر بسيط جدًا — يتعلق بالكرامة، بالاحترام، بالتقدير.

وأنا، كما قلت، من أنصار تركيا.



كلما احتجنا إليهم، وقفوا إلى جانبنا.

هناك أمور لا نفهمها — مثل علاقاتهم مع إيران —

لكن يجب أن نتذكر أن تركيا لا تمتلك طاقة كافية، لذا تعتمد على جيرانها، كما كانت تفعل دائمًا.



مرة أخرى، هذه منطقة صعبة جدًا.



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سؤال (ريكاردو كرم):

نحن نصل إلى الجزء الأخير من هذه المقابلة. أعلم أن وقتك ثمين، وشكرًا لمنحي دقائق إضافية.

قبل عشرين عامًا، أخبرتني عن والدك، عبد الله باراك، الذي غادر بلدة “سلهب” وهو في التاسعة من عمره، ووصل إلى نيويورك بالصدفة.

الآن، يعود ابنه إلى بيروت كمبعوث خاص للرئيس الأميركي.

هل ترى هذه اللحظة كدائرة تكتمل؟

وماذا كان ليقول والدك لو رأى المهمة التي تقودها اليوم؟



جواب (توم باراك):

(يتوقف متأثرًا)



عندما أفكر بالأمر بصدق… إنها مصادفة من نوع لم أكن لأتخيله قط.

في جيل واحد طويل، وأنا الآن في هذا العمر، يمكنني القول: جيل واحد طويل…



أن تنتقل من بطن سفينة شحن،

ومعك فقط 13 ليرة تركية في جيبك،

مسافر بلا شيء…

إلى أن تتمكن عائلتي، في جيل واحد فقط، من أن تُكرّم من قبل رئيس الولايات المتحدة،

ويتم اختياري لمهمة بهذه الحساسية والهيبة،

ولكن الأهم — أن أعود إلى هذه الشواطئ،

كابن متواضع من حيث أتيت،

وأشعر بعطر “الحنّون”، روح هذا المكان الذي كنت أحلم به دائمًا…



لقد كبرت في أميركا، نعم، وتمتعت بحريتها وبركاتها،

لكن شعرت دائمًا أن هناك جزءًا مفقودًا داخلي.



الآن، أجد نفسي.

أتمنى فقط ألا أخذلكم،

ألا أخيب أمل الشعب اللبناني،

ولا أخيب أمل رئيسي،

ولا والدي.



أعتقد أن والدي لو كان حيًا، كان سيكون عاجزًا عن الكلام.



⸻



سؤال (ريكاردو كرم):

قلت لي سابقًا إن “الحاسة السادسة اللبنانية” منحتك ميزة في الحياة والأعمال.

ذكرت أن التكيف، الغريزة، والطموح جزء من حمضك النووي.

لكن البعض اليوم يقول إن هذا التكيّف اللبناني نفسه أصبح سببًا للتفكك السياسي.

هل ما زلت تؤمن أن الثقافة اللبنانية يمكن أن تنقذ البلد؟

أم أنها أصبحت جزءًا من المشكلة؟



جواب (توم باراك):

أؤمن 1000% بأنها قادرة على إنقاذه.



في كل مكان في العالم، كل شخص رائع ألتقي به — مثلك —

كل فرد من أبناء الشتات اللبناني، وعددهم أكثر من 22 مليون…

لديهم التكيف، الكرم، شجاعة داخلية، وعدم الخوف من أي تحدٍّ،

يعيدون اختراع أنفسهم 100 مرة.

هذا لا يوجد في أي ثقافة أخرى.



لقد عملت حول العالم، لم أر شيئًا مثله.



لهذا السبب أنا أؤمن.

ولهذا أناشد الجميع:

اتركوا الماضي،

انسوا الخطوط التي رسمها الآخرون،

أعيدوا تعريف مستقبل لبنان — الآن.





———-



سؤال (ريكاردو كرم):

لقد التقينا قبل 20 عامًا في هذا المنزل، وأجرينا مقابلة في هذه الغرفة تحديدًا.

كنا ضيوف صديقتنا العزيزة “رعده”، التي تملك قلبًا كالمحيط.

سؤالي لك:

ماذا تعني لك الاستمرارية على الصعيد العاطفي، وعلى المستوى الدبلوماسي؟



جواب (توم باراك):

كما قلت لك، أنا دبلوماسي سيء — لأنني لا أملك الصبر لامتداد الزمن.

أنظر للأمور بالطريقة ذاتها التي أُرشد بها أولادي، سواء في حياتهم الشخصية أو العملية، أو حتى حياتي الدبلوماسية:



أنت تبني العلاقات من خلال خطوات صغيرة، عندما لا تحتاج إلى شيء.



ثم، عبر الأيام، الأشهر، والسنوات، تبني مصداقية.

وبلحظة واحدة من الخطأ، يمكنك أن تخسر كل شيء.



لذا، بناء علاقات طويلة الأمد من الموثوقية، والثقة، والاعتماد، والقدرة على تحمّل الألم —

هو الأساس، خاصة في بلد مجزّأ بهذا الشكل.



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سؤال (ريكاردو كرم):

في بلد مفكك إلى هذا الحد، هل لا تزال الروابط الشخصية ذات أهمية في العمل الدبلوماسي؟



جواب (توم باراك):

نعم، أعتقد أنها أكثر أهمية حتى.



الشفافية في إيصال الرسالة هي جوهر كل شيء هنا، لأن التعقيد لا يُصدّق، والزوايا كثيرة.



لهذا، أسلوبي المتواضع، هو السير في خط واحد، برسالة واحدة.

لا زوايا ولا تلاعب.



هل هناك من ينتقدني لأني لا أتحدث مع الصحافة ولا أروّج مواقف؟

نعم.



لكن أي رأي يخرج من فريقي، من السفارة، أو من وزارة الخارجية، يجب أن يكون واضحًا ومتكاملاً.

لأني لو بدأت أستغل اللحظة لمصلحتي الشخصية، فسأخيب أمل رئيسي، وسأخيب أمل شركائي هنا.



لهذا، نعم — الروابط الشخصية تعني كل شيء.



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سؤال (ريكاردو كرم):

أنت عائد إلى لبنان بعد أسبوعين.

هل ستعود بـ”اختراق حقيقي”، أم بمزيد من الغموض وعدم اليقين؟



جواب (توم باراك):

أستطيع أن أؤكد لك…



سيكون هناك اختراق.



هل سيكون اختراقًا يرضي كل الفئات اللبنانية؟

ذلك سيكون معجزة.



لكنني واثق، والتزامنا واضح —

سندفع هذا الملف إلى نهايته.



وإيماني، رغم كل الدراما التي تحيط بنا، هو أن الجميع مستعد لذلك.



أعتقد أن مكوّنات الحكومة جاهزة —

وطبعًا يجب أن يُعرض كل شيء على مجلس الوزراء حين تنضج الأمور.



لكن الجيش اللبناني (LAF) هو نقطة الارتكاز.



علينا أن ندعمه، أن نعزّزه، أن نمنحه الموارد.

لأن هذا يمكن أن يكون الجواب لكثير من المشكلات المحيطة بنا.



الجميع يريد حماية.

إذا لم يحصلوا عليها منا، سيبحثون عنها من مكان آخر.



وأعتقد أن كل الدول المجاورة مستعدة للاستماع إلينا.

ما يريدونه هو الاتساق، الثقة، والاستمرارية.



وأنا أعتقد أن ذلك سيحدث.



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سؤال (ريكاردو كرم):

توم، تعرّفت إليك جيدًا خلال هذه الرحلة.

شكرًا لك من القلب.

أنت شخص رائع. شكرًا لمنحي هذا الوقت.



جواب (توم باراك):

شكرًا لك.

أنت مذهل.

وشكرًا لك على وقتك أيضًا.