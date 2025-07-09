إمتحانات الشهادة الثانوية إنطلقت بفروعها الأربعة وجولة لكرامي على مراكز في بيروت

انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية الرسمية بفروعها الأربعة في الاقضية كافة، ومن المقرر ان تتفقد وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي سير الامتحانات في عدد من المراكز في بيروت.

