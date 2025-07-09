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قاسم هاشم للـLBCI: مساعدتنا تكون بدفع العدو للإلتزام ببنود وقف اطلاق النار
أخبار لبنان
2025-07-09 | 04:30
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قاسم هاشم للـLBCI: مساعدتنا تكون بدفع العدو للإلتزام ببنود وقف اطلاق النار
شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن "مساعدتنا تكون بدفع العدو الإسرائيلي للإلتزام ببنود وقف اطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة"، قائلا: "وإلا ما المعنى من هذا الإتفاق اذا كان سيجري على حسابنا وعلى حساب سيادتنا علما أننا التزمنا باتفاق وقف اطلاق النار".
وأضاف هاشم في اتصال مع برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "بلدنا يتعرض لعدوان ومن المفترض أن تكون هناك أولوية أساسية هي وقف هذا العدوان والإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة".
أخبار لبنان
قاسم هاشم
اطلاق النار
عدوان
الانسحاب الإسرائيلي
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