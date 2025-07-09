الرئيس عون في المؤتمر الصحافي اللبناني - القبرصي: أعمق ما نريده ‏السلام العادل عبر الحوار

القى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال المؤتمر الصحافي مع رئيس قبرص كلمة.



وجاء فيها:

"‏بعد أحدَ عشرَ يوماً بالتمام، تحتفلون بالذكرى الواحدة والخمسين لولادةِ دولةِ قبرصَ الحديثة ... ‏لكنّ العلاقاتِ بين بلدينا وشعبينا، عمرُها قرونٌ طويلة ‏لأننا كنا منذ نحوِ ألفِ سنة، شبهَ توأمين ‏يجمعُنا - ولا يفصلُنا - هذا الأبيضُ المتوسط. ‏منذُ القرونِ الوسطى، جمعتنا سياقاتُ الجغرافيا والتاريخ ‏لأننا كنا معاً، ممرّاً لزحفِ الإمبراطورياتِ للتوسّعِ والنفوذ ‏ووُجدنا معاً على طرقِ التجارة العالمية في كلِ الأزمنة ، ‏فصرنا معاً، محطَّ مصالحَ وحساباتِ سيطرةٍ ونفوذ . وفي المقابل، تحوّلنا معاً، ‏مستقراً لكلِ من يسعى إلى السلامِ والحرية ‏وهذا هو أكثرُ ما يجمعُنا اليوم ‏وهذا هو أعمقُ ما نريدُه لبلدينا ولشعبينا ولمنطقتِنا وللعالم. ‏السلامُ العادل، عبرَ الحوار، لتبادلِ كلِ الحقوق ‏والحرية المسؤولة، الحاضنة لكلِ ازدهارٍ وإبداعٍ، وتطورٍ لحياةِ البشرِ وخيرِهم.



السيد الرئيس، ‏نحن نؤمنُ أنّ ما يجمعُه التاريخُ والجغرافيا،

‏لا تفرّقُه الأرقامُ والأعدادُ والحسابات، من أيِ نوعٍ كانت وهذا ما أثبتته هجراتُنا المتبادلة منذُ قرون، ‏فكلما هبّتْ لدى أيٍ منا عاصفةٌ وجدَ كلٌ منا ملجأً كريماً لدى الآخر ‏حتى صرنا بلدين وشعبين، كلُ ما بينهما، قضايا مشتركة، ‏البحرُ ومسألةُ حدودِه، قضية مشتركة، ‏مأساةُ هجراتِ البائسين من منطقتنا، قضية مشتركة ‏حتى أحرامُ الجامعاتِ اللبنانية هنا، وكابلاتُ الإنترنت بيننا، والتي تؤمّنُ تواصلَ العلمِ والمعلومة بيننا، قضايا مشتركة ‏ويجمعُنا خصوصاً عشراتُ آلافِ اللبنانيين،‏المقيمين هنا، في أرضِ بوابتِنا إلى أوروبا والغرب

‏والمجنّدين ليفتحوا لقبرصَ بوابةَ لبنانَ صوبَ الشمس.



‏السيد الرئيس ، ‏يعودُ اسمُ قبرص لغوياً، إلى معدنِ النحاسِ الصلبِ الثمين ‏ويعودُ اسمُ لبنانَ إلى البخورِ الزكيّ المقدّس ‏والاثنان معاً، أعطيا العالم، الأداةَ لنشرِ عطرِ الرجاء ‏وهذا ما نعملُ له معاً، كلَ يوم .‏عاشت قبرص ‏عاش لبنان".