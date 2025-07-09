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الرئيس عون في المؤتمر الصحافي اللبناني - القبرصي: أعمق ما نريده ‏السلام العادل عبر الحوار

أخبار لبنان
2025-07-09 | 06:01
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الرئيس عون في المؤتمر الصحافي اللبناني - القبرصي: أعمق ما نريده ‏السلام العادل عبر الحوار
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الرئيس عون في المؤتمر الصحافي اللبناني - القبرصي: أعمق ما نريده ‏السلام العادل عبر الحوار

القى رئيس  الجمهورية العماد جوزاف عون  خلال المؤتمر الصحافي مع رئيس قبرص كلمة.

وجاء فيها:
"‏بعد أحدَ عشرَ يوماً بالتمام، تحتفلون بالذكرى الواحدة والخمسين لولادةِ دولةِ قبرصَ الحديثة ...  ‏لكنّ العلاقاتِ بين بلدينا وشعبينا، عمرُها قرونٌ طويلة ‏لأننا كنا منذ نحوِ ألفِ سنة، شبهَ توأمين ‏يجمعُنا - ولا يفصلُنا  - هذا الأبيضُ المتوسط. ‏منذُ القرونِ الوسطى، جمعتنا سياقاتُ الجغرافيا والتاريخ ‏لأننا كنا معاً، ممرّاً لزحفِ الإمبراطورياتِ للتوسّعِ والنفوذ ‏ووُجدنا معاً على طرقِ التجارة العالمية في كلِ الأزمنة ، ‏فصرنا معاً، محطَّ مصالحَ وحساباتِ سيطرةٍ ونفوذ . وفي المقابل، تحوّلنا معاً، ‏مستقراً لكلِ من يسعى إلى السلامِ والحرية ‏وهذا هو أكثرُ ما يجمعُنا اليوم ‏وهذا هو أعمقُ ما نريدُه لبلدينا ولشعبينا ولمنطقتِنا وللعالم. ‏السلامُ العادل، عبرَ الحوار، لتبادلِ كلِ الحقوق ‏والحرية المسؤولة، الحاضنة لكلِ ازدهارٍ وإبداعٍ، وتطورٍ لحياةِ البشرِ وخيرِهم.

السيد الرئيس، ‏نحن نؤمنُ أنّ ما يجمعُه التاريخُ والجغرافيا، 
‏لا تفرّقُه الأرقامُ والأعدادُ والحسابات، من أيِ نوعٍ كانت  وهذا ما أثبتته هجراتُنا المتبادلة منذُ قرون، ‏فكلما هبّتْ لدى أيٍ منا عاصفةٌ وجدَ كلٌ منا ملجأً كريماً لدى الآخر ‏حتى صرنا بلدين وشعبين، كلُ ما بينهما، قضايا مشتركة، ‏البحرُ ومسألةُ حدودِه، قضية مشتركة، ‏مأساةُ هجراتِ البائسين من منطقتنا، قضية مشتركة  ‏حتى أحرامُ الجامعاتِ اللبنانية هنا، وكابلاتُ الإنترنت بيننا،  والتي تؤمّنُ تواصلَ العلمِ والمعلومة بيننا، قضايا مشتركة ‏ويجمعُنا خصوصاً عشراتُ آلافِ اللبنانيين،‏المقيمين هنا، في أرضِ بوابتِنا إلى أوروبا والغرب 
‏والمجنّدين ليفتحوا لقبرصَ بوابةَ لبنانَ صوبَ الشمس.

‏السيد الرئيس ، ‏يعودُ اسمُ قبرص لغوياً، إلى معدنِ النحاسِ الصلبِ الثمين ‏ويعودُ اسمُ لبنانَ إلى البخورِ الزكيّ المقدّس ‏والاثنان معاً، أعطيا العالم، الأداةَ لنشرِ عطرِ الرجاء ‏وهذا ما نعملُ له معاً، كلَ يوم .‏عاشت قبرص ‏عاش لبنان".
 
من جهته، أكد الرئيس القبرصي Nikos Christodoulides أن قبرص بالقول وبالفعل هي الداعم المتحمس لتوطيد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان.

وشدد على أن رخاء واستقرار لبنان هو ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لقبرص، قائلا: "هذه الرسالة التي نرسلها الى بروكسل واستقرار لبنان ليس لمصلحة قبرص فقط بل لمصلحة الاتحاد الأوروبي أيضا".

وأضاف: "قبرص ما زالت أكثر صديق ثباتا مع لبنان وتستطيعون أن تجدوا الدعم من قبرص".

وتابع: "أعبر عن إمتناننا للدعم على مر الزمن من لبنان في ما يتعلق بالقضية القبرصية ودعمكم ثابت وملتزم في المحافل الدولية كافة".

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