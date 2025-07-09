الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
34
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
34
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون في المؤتمر الصحافي اللبناني - القبرصي: أعمق ما نريده السلام العادل عبر الحوار
أخبار لبنان
2025-07-09 | 06:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
الرئيس عون في المؤتمر الصحافي اللبناني - القبرصي: أعمق ما نريده السلام العادل عبر الحوار
3
min
الرئيس عون في المؤتمر الصحافي اللبناني - القبرصي: أعمق ما نريده السلام العادل عبر الحوار
القى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال المؤتمر الصحافي مع رئيس قبرص كلمة.
وجاء فيها:
"بعد أحدَ عشرَ يوماً بالتمام، تحتفلون بالذكرى الواحدة والخمسين لولادةِ دولةِ قبرصَ الحديثة ... لكنّ العلاقاتِ بين بلدينا وشعبينا، عمرُها قرونٌ طويلة لأننا كنا منذ نحوِ ألفِ سنة، شبهَ توأمين يجمعُنا - ولا يفصلُنا - هذا الأبيضُ المتوسط. منذُ القرونِ الوسطى، جمعتنا سياقاتُ الجغرافيا والتاريخ لأننا كنا معاً، ممرّاً لزحفِ الإمبراطورياتِ للتوسّعِ والنفوذ ووُجدنا معاً على طرقِ التجارة العالمية في كلِ الأزمنة ، فصرنا معاً، محطَّ مصالحَ وحساباتِ سيطرةٍ ونفوذ . وفي المقابل، تحوّلنا معاً، مستقراً لكلِ من يسعى إلى السلامِ والحرية وهذا هو أكثرُ ما يجمعُنا اليوم وهذا هو أعمقُ ما نريدُه لبلدينا ولشعبينا ولمنطقتِنا وللعالم. السلامُ العادل، عبرَ الحوار، لتبادلِ كلِ الحقوق والحرية المسؤولة، الحاضنة لكلِ ازدهارٍ وإبداعٍ، وتطورٍ لحياةِ البشرِ وخيرِهم.
السيد الرئيس، نحن نؤمنُ أنّ ما يجمعُه التاريخُ والجغرافيا،
لا تفرّقُه الأرقامُ والأعدادُ والحسابات، من أيِ نوعٍ كانت وهذا ما أثبتته هجراتُنا المتبادلة منذُ قرون، فكلما هبّتْ لدى أيٍ منا عاصفةٌ وجدَ كلٌ منا ملجأً كريماً لدى الآخر حتى صرنا بلدين وشعبين، كلُ ما بينهما، قضايا مشتركة، البحرُ ومسألةُ حدودِه، قضية مشتركة، مأساةُ هجراتِ البائسين من منطقتنا، قضية مشتركة حتى أحرامُ الجامعاتِ اللبنانية هنا، وكابلاتُ الإنترنت بيننا، والتي تؤمّنُ تواصلَ العلمِ والمعلومة بيننا، قضايا مشتركة ويجمعُنا خصوصاً عشراتُ آلافِ اللبنانيين،المقيمين هنا، في أرضِ بوابتِنا إلى أوروبا والغرب
والمجنّدين ليفتحوا لقبرصَ بوابةَ لبنانَ صوبَ الشمس.
السيد الرئيس ، يعودُ اسمُ قبرص لغوياً، إلى معدنِ النحاسِ الصلبِ الثمين ويعودُ اسمُ لبنانَ إلى البخورِ الزكيّ المقدّس والاثنان معاً، أعطيا العالم، الأداةَ لنشرِ عطرِ الرجاء وهذا ما نعملُ له معاً، كلَ يوم .عاشت قبرص عاش لبنان".
من جهته، أكد الرئيس القبرصي Nikos Christodoulides أن قبرص بالقول وبالفعل هي الداعم المتحمس لتوطيد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان.
وشدد على أن رخاء واستقرار لبنان هو ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لقبرص، قائلا: "هذه الرسالة التي نرسلها الى بروكسل واستقرار لبنان ليس لمصلحة قبرص فقط بل لمصلحة الاتحاد الأوروبي أيضا".
وأضاف: "قبرص ما زالت أكثر صديق ثباتا مع لبنان وتستطيعون أن تجدوا الدعم من قبرص".
وتابع: "أعبر عن إمتناننا للدعم على مر الزمن من لبنان في ما يتعلق بالقضية القبرصية ودعمكم ثابت وملتزم في المحافل الدولية كافة".
أخبار لبنان
المؤتمر
الصحافي
اللبناني
القبرصي:
نريده
السلام
العادل
الحوار
التالي
سلام: إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها رغم كل الظروف هو رسالة بأن الدولة تستعيد عافيتها
قاسم هاشم للـLBCI: مساعدتنا تكون بدفع العدو للإلتزام ببنود وقف اطلاق النار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:24
الرئيس عون من قبرص: للسلام العادل عبر الحوار لتبادل كل الحقوق ونحن نؤمن أن ما يجمعه التاريخ والجغرافيا لا تفرقه الأرقام والحسابات
آخر الأخبار
05:24
الرئيس عون من قبرص: للسلام العادل عبر الحوار لتبادل كل الحقوق ونحن نؤمن أن ما يجمعه التاريخ والجغرافيا لا تفرقه الأرقام والحسابات
0
آخر الأخبار
05:17
الرئيس القبرصي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عون: قبرص بالقول وبالفعل هي الداعم المتحمس لتوطيد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان
آخر الأخبار
05:17
الرئيس القبرصي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عون: قبرص بالقول وبالفعل هي الداعم المتحمس لتوطيد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان
0
آخر الأخبار
2025-05-19
الرئيس عون في مؤتمر صحفيّ مشترك مع الرئيس السيسي: لا مصلحة لأي لبناني ولا مصلحة لأي بلد وشعب في منطقتنا في أن يستثني نفسه من مسار سلام شامل عادل
آخر الأخبار
2025-05-19
الرئيس عون في مؤتمر صحفيّ مشترك مع الرئيس السيسي: لا مصلحة لأي لبناني ولا مصلحة لأي بلد وشعب في منطقتنا في أن يستثني نفسه من مسار سلام شامل عادل
0
آخر الأخبار
05:21
الرئيس القبرصي: قبرص ما زالت أكثر صديق ثباتا مع لبنان وتستطيعون أن تجدوا الدعم من قبرص
آخر الأخبار
05:21
الرئيس القبرصي: قبرص ما زالت أكثر صديق ثباتا مع لبنان وتستطيعون أن تجدوا الدعم من قبرص
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع مستمرة... ومحطتها اليوم في بلدة بقنايا
تقارير نشرة الاخبار
07:56
جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع مستمرة... ومحطتها اليوم في بلدة بقنايا
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
وسط أجواء هادئة... إنطلاق الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة
تقارير نشرة الاخبار
07:49
وسط أجواء هادئة... إنطلاق الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة
0
أخبار لبنان
07:32
بري بحث مع ميقاتي في المستجدات واستقبل الحوت ومدير مكتب السيستاني وتلقى برقية شكر من ديون
أخبار لبنان
07:32
بري بحث مع ميقاتي في المستجدات واستقبل الحوت ومدير مكتب السيستاني وتلقى برقية شكر من ديون
0
أخبار لبنان
07:32
وزير الصحة: اختتام وفد منطمة "Gavi "الحلف العالميّ للقاحات زيارته إلى لبنان
أخبار لبنان
07:32
وزير الصحة: اختتام وفد منطمة "Gavi "الحلف العالميّ للقاحات زيارته إلى لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
13:52
برّاك للـLBCI: نزع سلاح حزب الله كان دائمًا حقيقة بسيطة وواضحة جدًا أكد عليها الرئيس ووزير الخارجية باستمرار: بلد واحد شعب واحد جيش واحد
خبر عاجل
13:52
برّاك للـLBCI: نزع سلاح حزب الله كان دائمًا حقيقة بسيطة وواضحة جدًا أكد عليها الرئيس ووزير الخارجية باستمرار: بلد واحد شعب واحد جيش واحد
0
آخر الأخبار
2025-07-08
وفد شركة "Resources Investment" الإماراتية برئاسة محمد الظاهري نقل إلى الرئيس عون رغبة الشركة في المساهمة بتنفيذ مشاريع حيوية في لبنان منها الكهرباء والقطاع المصرفي إلى جانب استثمارات في عدد من المشاريع الإنمائية التي تحددها الدولة اللبنانية
آخر الأخبار
2025-07-08
وفد شركة "Resources Investment" الإماراتية برئاسة محمد الظاهري نقل إلى الرئيس عون رغبة الشركة في المساهمة بتنفيذ مشاريع حيوية في لبنان منها الكهرباء والقطاع المصرفي إلى جانب استثمارات في عدد من المشاريع الإنمائية التي تحددها الدولة اللبنانية
0
أخبار لبنان
2025-05-22
أدرعي: بنى تحتية ومنصات قذائف وصواريخ تابعة لحزب الله هوجمت في جنوب لبنان
أخبار لبنان
2025-05-22
أدرعي: بنى تحتية ومنصات قذائف وصواريخ تابعة لحزب الله هوجمت في جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
2025-07-01
ارتفاع في أسعار المحروقات..
أخبار لبنان
2025-07-01
ارتفاع في أسعار المحروقات..
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع مستمرة... ومحطتها اليوم في بلدة بقنايا
تقارير نشرة الاخبار
07:56
جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع مستمرة... ومحطتها اليوم في بلدة بقنايا
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
وسط أجواء هادئة... إنطلاق الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة
تقارير نشرة الاخبار
07:49
وسط أجواء هادئة... إنطلاق الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة
0
أخبار لبنان
06:21
سلام: إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها رغم كل الظروف هو رسالة بأن الدولة تستعيد عافيتها
أخبار لبنان
06:21
سلام: إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها رغم كل الظروف هو رسالة بأن الدولة تستعيد عافيتها
0
أخبار لبنان
06:01
الرئيس عون في المؤتمر الصحافي اللبناني - القبرصي: أعمق ما نريده السلام العادل عبر الحوار
أخبار لبنان
06:01
الرئيس عون في المؤتمر الصحافي اللبناني - القبرصي: أعمق ما نريده السلام العادل عبر الحوار
0
أخبار دولية
03:50
أوجلان: تخلي حزب العمال الكردستاني عن سلاحه سيحصل "سريعا"
أخبار دولية
03:50
أوجلان: تخلي حزب العمال الكردستاني عن سلاحه سيحصل "سريعا"
0
آخر الأخبار
03:46
وزيرة التربية ريما كرامي للـLBCI: التعليم المهني مهم جدا وأساسي ولدينا فكرة خاطئة عنه في مجتمعنا
آخر الأخبار
03:46
وزيرة التربية ريما كرامي للـLBCI: التعليم المهني مهم جدا وأساسي ولدينا فكرة خاطئة عنه في مجتمعنا
0
تقارير نشرة الاخبار
16:17
قاسم: نعمل على تنسيق الأدوار على الساحة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
16:17
قاسم: نعمل على تنسيق الأدوار على الساحة في لبنان
0
أخبار لبنان
14:36
برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا
أخبار لبنان
14:36
برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
طوني ورد يبدع بتصاميم تخطف الأنفاس...
تقارير نشرة الاخبار
14:00
طوني ورد يبدع بتصاميم تخطف الأنفاس...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:52
معلومات أولية: استهداف سيارة في العيرونية قرب طرابلس
خبر عاجل
09:52
معلومات أولية: استهداف سيارة في العيرونية قرب طرابلس
2
رياضة
11:40
النتائج الأولية للتحقيق في حادث وفاة جوتا صدرت... وهذا ما رجحته
رياضة
11:40
النتائج الأولية للتحقيق في حادث وفاة جوتا صدرت... وهذا ما رجحته
3
أخبار لبنان
14:36
برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا
أخبار لبنان
14:36
برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا
4
منوعات
12:45
بعد فيديو الصفعة... بريجيت ماكرون "تضرب من جديد" وهذه المرة بـ"التجاهل" (فيديو)
منوعات
12:45
بعد فيديو الصفعة... بريجيت ماكرون "تضرب من جديد" وهذه المرة بـ"التجاهل" (فيديو)
5
خبر عاجل
06:50
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يدمر بنى تحتية خاصة بحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
06:50
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يدمر بنى تحتية خاصة بحزب الله في جنوب لبنان
6
حال الطقس
01:59
لا موجات حرّ في الأفق... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
01:59
لا موجات حرّ في الأفق... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
7
خبر عاجل
10:02
القوات الجوية الإسرائيلية: طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيليّ قصفت عنصرًا بارزًا في تنظيم "حماس" في منطقة طرابلس شمال لبنان
خبر عاجل
10:02
القوات الجوية الإسرائيلية: طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيليّ قصفت عنصرًا بارزًا في تنظيم "حماس" في منطقة طرابلس شمال لبنان
8
خبر عاجل
13:54
برّاك تعليقًا على كلام نعيم قاسم الرافض لتسليم السلاح للـLBCI: التفاوض لبنانيّ تقليديّ إذ إنها مفاوضات مستمرة حتى يكون الجميع مستعدين فعلًا لإبرام اتفاق حقيقيّ
خبر عاجل
13:54
برّاك تعليقًا على كلام نعيم قاسم الرافض لتسليم السلاح للـLBCI: التفاوض لبنانيّ تقليديّ إذ إنها مفاوضات مستمرة حتى يكون الجميع مستعدين فعلًا لإبرام اتفاق حقيقيّ
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More