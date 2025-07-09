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سلام: إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها رغم كل الظروف هو رسالة بأن الدولة تستعيد عافيتها
أخبار لبنان
2025-07-09 | 06:21
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سلام: إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها رغم كل الظروف هو رسالة بأن الدولة تستعيد عافيتها
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سلام: إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها رغم كل الظروف هو رسالة بأن الدولة تستعيد عافيتها
سلام يتفقّد والوزيرة كرامي مراكز الامتحانات الرسمية في بيروت
قام رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بجولة تفقدية في عدد من مراكز الامتحانات الرسمية في بيروت، ترافقه وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، للاطلاع على سير الامتحانات والظروف التنظيمية والإدارية المحيطة بها.
وانطلقت الجولة من مركز سرطان الأطفال، حيث يقدم عدد من التلاميذ المصابين الامتحانات الرسمية. واطّلع الرئيس سلام على الترتيبات الخاصة التي أُعدّت لهم، وحيا شجاعتهم وإصرارهم على مواصلة التعليم رغم التحديات الصحية.
وشملت الجولة أيضا كلا من مدرسة شكيب أرسلان الرسمية ومدرسة ابتهاج قدوره المتوسطة المختلطة، حيث التقى عددا من التلامذة والهيئات الإدارية والتعليمية، واستمع إلى آرائهم حول تنظيم الامتحانات هذا العام.
وفي تصريح له، قال رئيس الحكومة: "التلاميذ هم أولادنا جميعا، وأملنا في بناء المستقبل. نهنّئهم لوصولهم إلى هذه المرحلة، رغم الصعوبات التي رافقت العام الدراسي، من التحديات اللوجستية إلى تداعيات الحرب، فضلا عن الظروف التي واجهها الأساتذة والكادر التعليمي".
وأضاف: "إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها، رغم كل الظروف، هو رسالة واضحة بأن الدولة تستعيد عافيتها، تماما كما أجرينا الانتخابات البلدية، وكما نستعد لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها".
وفي رسالة خاصة إلى تلامذة الجنوب وذويهم، أكّد الرئيس سلام أن "أي تطورات أمنية ـ لا قدّر الله ـ سيتم أخذها بعين الاعتبار"، مشيرًا إلى أن "وزيرة التربية ستتوجه شخصيا إلى الجنوب غدا لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان إلى سلامة التلاميذ".
أخبار لبنان
نواف سلام
الامتحانات الرسمية
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