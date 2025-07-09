التقدمي الإشتراكي: لا صحة لخبر سقوط قتيل في بحمدون

أعلنت وكالة داخلية الجرد في الحزب التقدمي الإشتراكي أنه يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخبر عن سقوط قتيل في منطقة بحمدون، عقب إشكال وقع بين أحد أبناء المنطقة وأحد النازحين السوريين.



وأكدت الوكالة أن هذا الخبر عار عن الصحة وأن حقيقة الأمر هو أن مساء الثلاثاء وقع إشكال بسيط بين أحد أبناء المنطقة وأحد العمال السوريين تمت معالجته فوراً.



وقالت: "يرجى من وسائل الإعلام التوقف عن نشر الأخبار المسيئة إلى الأمن الاجتماعي والتأكد من مصدر الخبر بدقة".