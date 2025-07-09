الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الصحة: اختتام وفد منطمة "Gavi "الحلف العالميّ للقاحات زيارته إلى لبنان

أخبار لبنان
2025-07-09 | 07:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الصحة: اختتام وفد منطمة &quot;Gavi &quot;الحلف العالميّ للقاحات زيارته إلى لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الصحة: اختتام وفد منطمة "Gavi "الحلف العالميّ للقاحات زيارته إلى لبنان

أعلن وزير الصحة ركان نصر الدين، اختتام وفد منطمة "Gavi "الحلف العالميّ للقاحات زيارته إلى لبنان.

 

وقال نصر الدين، خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وفدًا من التحالف، إنّ هذه المنظمة التي ساعدت لبنان، خلال الأعوام الماضية وتحديدًا خلال السنتين الماضيتين، بلَقاحات الأطفال من كافة الأعمار تحت 18 عامًا.

 

وشدّد على التعاون المشترك بين وزارة الصحة وبينها وبين المنظمات الدولية العالمية والاتحاد الأوروبيّ وكل المعنيين الذين يقدمون المساعدة للبنان.

 

واختتم الوفد جولته بزيارة الرؤساء الثلاثة، بعدما تفقدوا ميدانيًا مراكز الرعاية الصحية ومخيمات اللجوء وبعض المراكز المعنية.

 

وبحث الرئيس سلام مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت الأوضاع السياسة الراهنة والمستجدات المتعلقة بتنفيذ القرار ١٧٠١.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الصحة:

اختتام

منطمة

"Gavi

"الحلف

العالميّ

للقاحات

زيارته

لبنان

LBCI التالي
بري بحث مع ميقاتي في المستجدات واستقبل الحوت ومدير مكتب السيستاني وتلقى برقية شكر من ديون
لجنة الإقتصاد ناقشت موضوع محاربة الفساد في وزارتي الإقتصاد والصناعة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-07-08

إجتماع موسع في وزارة الصحة لوفد تحالف "غافي" العالمي للقاحات...

LBCI
أخبار دولية
2025-06-25

ترامب يشيد بقمة "رائعة" لحلف شمال الأطلسي ويعتبرها "نجاحا كبيرا"

LBCI
أخبار دولية
2025-06-27

منظمة الصحة العالمية: كل الفرضيات بشأن منشأ كوفيد-19 "ما زالت مطروحة"

LBCI
أخبار دولية
2025-06-24

ترامب: الأمين العام لحلف الأطلسي هنأني على "الإجراء الحاسم" في إيران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع مستمرة... ومحطتها اليوم في بلدة بقنايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

وسط أجواء هادئة... إنطلاق الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة

LBCI
أخبار لبنان
07:32

بري بحث مع ميقاتي في المستجدات واستقبل الحوت ومدير مكتب السيستاني وتلقى برقية شكر من ديون

LBCI
أخبار لبنان
07:28

لجنة الإقتصاد ناقشت موضوع محاربة الفساد في وزارتي الإقتصاد والصناعة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-07-08

الجيش الإسرائيلي: قتلنا علي عبد الحسن حيدر القائد في قوة الرضوان التابعة لحزب الله أمس في منطقة دير كيفا جنوبي لبنان

LBCI
منوعات
2025-07-06

"شعرت بشيء يلمس قدمي ثم اكتشفت ما الذي يحصل"... "زوس" هرب من "أرض الأسود" في أنطاليا وهذا مصيره

LBCI
منوعات
04:24

من دون زوجها... لورين سانشيز تذهل الجمهور بإطلالة جذابة في باريس (صور)

LBCI
أمن وقضاء
04:04

دوريات لشرطة بلدية طرابلس وضبط مخالفات حرق النحاس والنكاشة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع مستمرة... ومحطتها اليوم في بلدة بقنايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

وسط أجواء هادئة... إنطلاق الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة

LBCI
أخبار لبنان
06:21

سلام: إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها رغم كل الظروف هو رسالة بأن الدولة تستعيد عافيتها

LBCI
أخبار لبنان
06:01

الرئيس عون في المؤتمر الصحافي اللبناني - القبرصي: أعمق ما نريده ‏السلام العادل عبر الحوار

LBCI
أخبار دولية
03:50

أوجلان: تخلي حزب العمال الكردستاني عن سلاحه سيحصل "سريعا"

LBCI
آخر الأخبار
03:46

وزيرة التربية ريما كرامي للـLBCI: التعليم المهني مهم جدا وأساسي ولدينا فكرة خاطئة عنه في مجتمعنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:17

قاسم: نعمل على تنسيق الأدوار على الساحة في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:36

برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

طوني ورد يبدع بتصاميم تخطف الأنفاس...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:52

معلومات أولية: استهداف سيارة في العيرونية قرب طرابلس

LBCI
رياضة
11:40

النتائج الأولية للتحقيق في حادث وفاة جوتا صدرت... وهذا ما رجحته

LBCI
أخبار لبنان
14:36

برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا

LBCI
منوعات
12:45

بعد فيديو الصفعة... بريجيت ماكرون "تضرب من جديد" وهذه المرة بـ"التجاهل" (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
06:50

أدرعي: الجيش الإسرائيلي يدمر بنى تحتية خاصة بحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
حال الطقس
01:59

لا موجات حرّ في الأفق... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
خبر عاجل
10:02

القوات الجوية الإسرائيلية: طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيليّ قصفت عنصرًا بارزًا في تنظيم "حماس" في منطقة طرابلس شمال لبنان

LBCI
خبر عاجل
13:54

برّاك تعليقًا على كلام نعيم قاسم الرافض لتسليم السلاح للـLBCI: التفاوض لبنانيّ تقليديّ إذ إنها مفاوضات مستمرة حتى يكون الجميع مستعدين فعلًا لإبرام اتفاق حقيقيّ

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More