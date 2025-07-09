وزير الصحة: اختتام وفد منطمة "Gavi "الحلف العالميّ للقاحات زيارته إلى لبنان

أعلن وزير الصحة ركان نصر الدين، اختتام وفد منطمة "Gavi "الحلف العالميّ للقاحات زيارته إلى لبنان.

وقال نصر الدين، خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وفدًا من التحالف، إنّ هذه المنظمة التي ساعدت لبنان، خلال الأعوام الماضية وتحديدًا خلال السنتين الماضيتين، بلَقاحات الأطفال من كافة الأعمار تحت 18 عامًا.

وشدّد على التعاون المشترك بين وزارة الصحة وبينها وبين المنظمات الدولية العالمية والاتحاد الأوروبيّ وكل المعنيين الذين يقدمون المساعدة للبنان.

واختتم الوفد جولته بزيارة الرؤساء الثلاثة، بعدما تفقدوا ميدانيًا مراكز الرعاية الصحية ومخيمات اللجوء وبعض المراكز المعنية.

وبحث الرئيس سلام مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت الأوضاع السياسة الراهنة والمستجدات المتعلقة بتنفيذ القرار ١٧٠١.