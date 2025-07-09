“مشروع وطن الإنسان”: فلننتبه! اللحظات التاريخيّة لا تتكرّر

على وقع الضربات الاسرائيلية والتحذيرات الدوليّة وزيارة الموفد الأميركيّ توم برّاك، يٌعاد طرح دور لبنان ضمن مرحلة مفصليّة تشمل المنطقة بأسرها، وفق ما رأى “مشروع وطن الإنسان”.
وكتب على اكس: “فلننتبه! اللحظات التاريخيّة لا تتكرّر واقتناص فرصة حجز مقعد ضمن التسوية الكبرى، قرار يتطلّب جرأة كما تقديم مصلحة الوطن كأولوية”.
على وقع الضربات الاسرائيلية والتحذيرات الدوليّة وزيارة الموفد الأميركي توم برّاك، يٌعاد طرح دور لبنان ضمن مرحلة مفصليّة تشمل المنطقة بأسرها.
فلننتبه! اللحظات التاريخيّة لا تتكرّر واقتناص فرصة حجز مقعد ضمن التسوية الكبرى، قرار يتطلّب جرأة كما تقديم مصلحة الوطن كأولوية.
— Project Watan (@project_watan) July 9, 2025
على وقع الضربات الاسرائيلية والتحذيرات الدوليّة وزيارة الموفد الأميركي توم برّاك، يٌعاد طرح دور لبنان ضمن مرحلة مفصليّة تشمل المنطقة بأسرها.
فلننتبه! اللحظات التاريخيّة لا تتكرّر واقتناص فرصة حجز مقعد ضمن التسوية الكبرى، قرار يتطلّب جرأة كما تقديم مصلحة الوطن كأولوية.