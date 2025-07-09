الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحاج ترأس إجتماعا موسعا مع ممثلي شركات مزودي خدمات الإنترنت: فرصة جدّية لإعادة وضع القطاع على السكة الصحيحة
أخبار لبنان
2025-07-09 | 10:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الحاج ترأس إجتماعا موسعا مع ممثلي شركات مزودي خدمات الإنترنت: فرصة جدّية لإعادة وضع القطاع على السكة الصحيحة
عقد وزير الاتّصالات شارل الحاج، في إطار السعي لتنظيم توزيع الإنترنت، اجتماعا موسعا مع ممثلي شركات مزودي خدمات الإنترنت (ISP)، في حضور المدير العام للاستثمار والصيانة في الوزارة باسل الايوبي والمدير العام للإنشاء والتجهيز في الوزارة ناجي اندراوس والمدير العام لهيئة "أوجيرو" أحمد عويدات والقائم بإدارة أعمال الهيئة المنظّمة للإتصالات أمين مخيبر ومستشار رئيس الجمهورية للدراسات العميد زياد هيكل، إلى جانب عدد من المديرين في الوزارة و"أوجيرو".
وعرض الحاج في خلال الاجتماع، خطة الوزارة لتطبيق أحكام القانون 431 لجهة تفعيل الهيئة المنظّمة للاتّصالات وإنشاء شركة "ليبان تيليكوم"، وكذلك تطبيق المرسوم 9458 أو البحث في تعديله بما يكفل الوصول الى تنظيم توزيع الانترنت بطريقة تؤمن مصلحة المشتركين وجودة الخدمة من دون أي زيادة في الأسعار وكذلك معرفة المشتركين وتسجيل بياناتهم فضلاً عن ضمان تأمين حقوق الدولة".
ودعا جميع الأطراف المعنية الى التعاون، مؤكدا "أن هذه المبادرة هي فرصة جدّية لإعادة وضع القطاع على السكة الصحيحة".
وفي الاجتماع، أعلن مستشار رئيس الجمهورية للدراسات العميد زياد هيكل عن إطلاق منصّة مخصّصة لشركات الـISP لتسجيل بيانات المشتركين. وكشف عن آلية واضحة لتعبئة المعلومات في خلال مهلة شهر، تمهيدًا لبدء زيارات عملانية تدقيقية خلال الأشهر الثلاثة التالية للتأكّد من صحّتها، مشدّدًا على" أن أي مزود لا يلتزم بوضع المعلومات الدقيقة ستتّخذ بحقه التدابير القانونية اللازمة، وأن أي مزود لا ينقل خدماته عبر شبكة "أوجيرو" أو ناقلي خدمات الداتا الانترنت (DSPs) سيتعرّض ترخيصه للخطر.
واستمع الحاج الى تساؤلات الموزّعين وهواجسهم ودعاهم الى الإسراع الى تشكيل لجنة مصغّرة عنهم لوضع قائمة بمطالبهم من أجل العمل على تحقيق ما يمكن تحقيقه منها.
أخبار لبنان
إجتماعا
موسعا
ممثلي
شركات
مزودي
خدمات
الإنترنت:
جدّية
لإعادة
القطاع
السكة
الصحيحة
التالي
أسرار الصحف 9-7-2025
قاسم: نعمل على تنسيق الأدوار على الساحة في لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-06-11
الرئيس عون: الدولة عازمة على مكافحة الفساد والهدر والقطار وضع على السكة الصحيحة
أخبار لبنان
2025-06-11
الرئيس عون: الدولة عازمة على مكافحة الفساد والهدر والقطار وضع على السكة الصحيحة
0
آخر الأخبار
2025-06-25
شارل الحاج لـ"حوار المرحلة": سبب سوء خدمة الانترنت في لبنان هو أن الأموال التي كانت مخصصة لتحسين جودتها صُرفت في أماكن أخرى
آخر الأخبار
2025-06-25
شارل الحاج لـ"حوار المرحلة": سبب سوء خدمة الانترنت في لبنان هو أن الأموال التي كانت مخصصة لتحسين جودتها صُرفت في أماكن أخرى
0
أخبار لبنان
2025-05-30
بساط إلتقى مدير Starlink: مباشرة عمليات الشركة في لبنان ستوفر للقطاع الخاص خدمات إنترنت إضافية وفعالة
أخبار لبنان
2025-05-30
بساط إلتقى مدير Starlink: مباشرة عمليات الشركة في لبنان ستوفر للقطاع الخاص خدمات إنترنت إضافية وفعالة
0
أخبار دولية
2025-06-18
وزارة الاتصالات: إيران تعتزم فرض قيود موقتة على خدمات الإنترنت
أخبار دولية
2025-06-18
وزارة الاتصالات: إيران تعتزم فرض قيود موقتة على خدمات الإنترنت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:22
متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: هناك حاجة إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بالمزيد لإزالة الأسلحة والبنى التحتية التابعة لـ”حزب الله
أخبار لبنان
12:22
متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: هناك حاجة إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بالمزيد لإزالة الأسلحة والبنى التحتية التابعة لـ”حزب الله
0
أمن وقضاء
11:51
تعميم صورة موقوفين بجرائم نشل وانتحال صفة أمنية...
أمن وقضاء
11:51
تعميم صورة موقوفين بجرائم نشل وانتحال صفة أمنية...
0
أخبار لبنان
11:27
بدء عودة السوريين من لبنان في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة
أخبار لبنان
11:27
بدء عودة السوريين من لبنان في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة
0
أخبار لبنان
10:13
“مشروع وطن الإنسان”: فلننتبه! اللحظات التاريخيّة لا تتكرّر
أخبار لبنان
10:13
“مشروع وطن الإنسان”: فلننتبه! اللحظات التاريخيّة لا تتكرّر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
12:45
بعد فيديو الصفعة... بريجيت ماكرون "تضرب من جديد" وهذه المرة بـ"التجاهل" (فيديو)
منوعات
12:45
بعد فيديو الصفعة... بريجيت ماكرون "تضرب من جديد" وهذه المرة بـ"التجاهل" (فيديو)
0
خبر عاجل
12:15
متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: نحتاج إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بالمزيد لإزالة الأسلحة والبنى التحتية التابعة لـ”حزب الله” والجهات غير الحكومية في أنحاء البلاد بشكل كامل
خبر عاجل
12:15
متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: نحتاج إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بالمزيد لإزالة الأسلحة والبنى التحتية التابعة لـ”حزب الله” والجهات غير الحكومية في أنحاء البلاد بشكل كامل
0
أمن وقضاء
13:26
بطاريات مفخخة وخلايا داعشية ومجموعات مسلحة... أخبار وروايات بعضها من نسج التهويل
أمن وقضاء
13:26
بطاريات مفخخة وخلايا داعشية ومجموعات مسلحة... أخبار وروايات بعضها من نسج التهويل
0
أخبار لبنان
2025-07-08
شركة إماراتية تنقل للرئيس عون رغبتها في المساهمة بتنفيذ مشاريع حيوية في لبنان
أخبار لبنان
2025-07-08
شركة إماراتية تنقل للرئيس عون رغبتها في المساهمة بتنفيذ مشاريع حيوية في لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع مستمرة... ومحطتها اليوم في بلدة بقنايا
تقارير نشرة الاخبار
07:56
جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع مستمرة... ومحطتها اليوم في بلدة بقنايا
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
وسط أجواء هادئة... إنطلاق الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة
تقارير نشرة الاخبار
07:49
وسط أجواء هادئة... إنطلاق الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة
0
أخبار لبنان
06:21
سلام: إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها رغم كل الظروف هو رسالة بأن الدولة تستعيد عافيتها
أخبار لبنان
06:21
سلام: إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها رغم كل الظروف هو رسالة بأن الدولة تستعيد عافيتها
0
أخبار لبنان
06:01
الرئيس عون في المؤتمر الصحافي اللبناني - القبرصي: أعمق ما نريده السلام العادل عبر الحوار
أخبار لبنان
06:01
الرئيس عون في المؤتمر الصحافي اللبناني - القبرصي: أعمق ما نريده السلام العادل عبر الحوار
0
أخبار دولية
03:50
أوجلان: تخلي حزب العمال الكردستاني عن سلاحه سيحصل "سريعا"
أخبار دولية
03:50
أوجلان: تخلي حزب العمال الكردستاني عن سلاحه سيحصل "سريعا"
0
آخر الأخبار
03:46
وزيرة التربية ريما كرامي للـLBCI: التعليم المهني مهم جدا وأساسي ولدينا فكرة خاطئة عنه في مجتمعنا
آخر الأخبار
03:46
وزيرة التربية ريما كرامي للـLBCI: التعليم المهني مهم جدا وأساسي ولدينا فكرة خاطئة عنه في مجتمعنا
0
تقارير نشرة الاخبار
16:17
قاسم: نعمل على تنسيق الأدوار على الساحة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
16:17
قاسم: نعمل على تنسيق الأدوار على الساحة في لبنان
0
أخبار لبنان
14:36
برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا
أخبار لبنان
14:36
برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
طوني ورد يبدع بتصاميم تخطف الأنفاس...
تقارير نشرة الاخبار
14:00
طوني ورد يبدع بتصاميم تخطف الأنفاس...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:50
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يدمر بنى تحتية خاصة بحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
06:50
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يدمر بنى تحتية خاصة بحزب الله في جنوب لبنان
2
أخبار لبنان
14:36
برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا
أخبار لبنان
14:36
برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا
3
منوعات
12:45
بعد فيديو الصفعة... بريجيت ماكرون "تضرب من جديد" وهذه المرة بـ"التجاهل" (فيديو)
منوعات
12:45
بعد فيديو الصفعة... بريجيت ماكرون "تضرب من جديد" وهذه المرة بـ"التجاهل" (فيديو)
4
حال الطقس
01:59
لا موجات حرّ في الأفق... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
01:59
لا موجات حرّ في الأفق... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
5
منوعات
03:00
ظهر برفقة كيت ميدلتون... ماكرون يضع نفسه في موقف محرج والسبب: غمزة! (صورة)
منوعات
03:00
ظهر برفقة كيت ميدلتون... ماكرون يضع نفسه في موقف محرج والسبب: غمزة! (صورة)
6
خبر عاجل
13:54
برّاك تعليقًا على كلام نعيم قاسم الرافض لتسليم السلاح للـLBCI: التفاوض لبنانيّ تقليديّ إذ إنها مفاوضات مستمرة حتى يكون الجميع مستعدين فعلًا لإبرام اتفاق حقيقيّ
خبر عاجل
13:54
برّاك تعليقًا على كلام نعيم قاسم الرافض لتسليم السلاح للـLBCI: التفاوض لبنانيّ تقليديّ إذ إنها مفاوضات مستمرة حتى يكون الجميع مستعدين فعلًا لإبرام اتفاق حقيقيّ
7
خبر عاجل
14:14
برّاك تعليقًا على التسريبات الصحافية في شأن تسليم طرابلس والبقاع الى سوريا للـLBCI: هذا خيال هذا كارتون
خبر عاجل
14:14
برّاك تعليقًا على التسريبات الصحافية في شأن تسليم طرابلس والبقاع الى سوريا للـLBCI: هذا خيال هذا كارتون
8
منوعات
13:00
في حادثة صادمة... محرك طائرة "يبتلع" رجلاُ في أحد أكثر مطارات إيطاليا ازدحاماً وهذه التفاصيل
منوعات
13:00
في حادثة صادمة... محرك طائرة "يبتلع" رجلاُ في أحد أكثر مطارات إيطاليا ازدحاماً وهذه التفاصيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More