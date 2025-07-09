متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: هناك حاجة إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بالمزيد لإزالة الأسلحة والبنى التحتية التابعة لـ”حزب الله

أكّد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عدم التعليق على المناقشات الدبلوماسية الخاصة، مشيرًا إلى كلام المبعوث الأميركيّ توم باراك من حيث رضاه عن الاستجابة الأولية من الحكومة اللبنانية، “لكنه أيضًا بحاجة للدخول في التفاصيل”.

وقال المتحدث: “أمنيًّا، أحرزت القوات المسلحة اللبنانية تقدمًا في نزع سلاح “حزب الله” في الجنوب ولكن لا يزال هناك المزيد من العمل المطلوب”.

ولفت إلى الحاجة إلى “أن تقوم الدولة اللبنانية بالمزيد لإزالة الأسلحة والبنى التحتية التابعة لـ”حزب الله” والجهات غير الحكومية في أنحاء البلاد بشكل كامل”.

وشدّد على أنّ الإصلاحات الأمنية وحدها لا تكفي في لبنان، داعيًا إلى إقرار إصلاحات اقتصادية وقضائية حاسمة، لضمان استقراره الماليّ واستعادة ثقة المجتمع الدوليّ.

وطالب البرلمان بالتحرك، لإقرار قانون اعادة هيكلة المصارف وتشريع استقلالية القضاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: “لا نريد أن نرى “حزب الله” أو أي جماعة أخرى في لبنان تستعيد قدرتها على ارتكاب أعمال عنف وتهديد الأمن في لبنان أو إسرائيل”.