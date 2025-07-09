حريق كبير يلتهم جرود الفرزل - زحلة والدفاع المدني يعمل على اهماده

أشارت "الوكالة الوطنية للاعلام" إلى اندلاع حريق كبير يلتهم جرود الفرزل - زحلة، فيما سحب الدخان تغطي سهل البقاع.

وعمل الدفاع المدني على اهماد الحريق على رغم صعوبة المهمة، حيث تمكن من السيطرة عليه.