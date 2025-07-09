وزير العدل: لا صحة لما يتم تداوله عن إحالة 40 قاضيًا إلى هيئة التفتيش القضائي

نفى وزير العدل عادل نصار ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن إحالة أربعين قاضيًا إلى هيئة التفتيش القضائي، مؤكدا أن هيئة التفتيش تقوم بواجبها وفقًا للأصول القانونية.



وأكد نصار في بيان، أن ما يتم تداوله لا يستند إلى أي معطيات دقيقة أو وقائع موثّقة.



وأهايب بالوسائل الاعلامية كافة توخّي الدقّة والمسؤولية في التعاطي مع هذا النوع من الأخبار، حرصًا على سمعة القضاء واستقلاله، ومنعًا لتأليب الرأي العام على أسس غير صحيحة.