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سليمان لـ"الأنباء الكويتية": آن الأوان لتفرض الدولة هيبتها على كامل أراضيها

أخبار لبنان
2025-07-10 | 00:20
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سليمان لـ&quot;الأنباء الكويتية&quot;: آن الأوان لتفرض الدولة هيبتها على كامل أراضيها
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سليمان لـ"الأنباء الكويتية": آن الأوان لتفرض الدولة هيبتها على كامل أراضيها

رأى عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب محمد سليمان أن "لا خلاص للبنان إلا باستعادة دوره كدولة سيدة وبسط نفوذ الجيش وسائر القوى الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية. وبالتالي على الفرقاء اللبنانيين كافة وسائر المسؤولين في الدولة من أعلى الهرم حتى قاعدته الاستفادة من الاهتمام العربي والأميركي والدولي عموما لسحب السلاح، ليس فقط من فريق لبناني معين ومن التنظيمات الفلسطينية داخل المخيمات وخارجها، إنما حتى المتفلت منه بين الناس وحصره بيد الدولة، مع وضع قوانين صارمة تقتص بشدة من المخالفين والمتمردين على هيبة الدولة".

وأشار في حديث لصحيفة "الأنباء الكويتية" إلى أنه "آن الأوان بعد 50 عاما من الحروب والاقتتال الداخلي والأزمات السياسية على اختلاف أنواعها وتشعباتها كي تفرض الدولة نفوذها وقوانينها وهيبتها على كامل أراضيها من دون استثناء، وإلا فالنار ستطول كل المناطق اللبنانية وتمتد ألسنتها إلى كامل مساحة الوطن.
 
ولفت الى ان عاصمة الشمال طرابلس التي من المفترض ان تكون آمنة وبعيدة عن حلبة المواجهات العسكرية شهدت اعتداءً إسرائيليًا كان كافيًا للاعتراف والتسليم بأن السلاح خارج نطاق الشرعية أيًا تكن هوية حامليه، هو الخطر الأكبر والأمضى على لبنان واللبنانيين".

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