رئيس الجمهورية عرض مع نجاد فارس جهود مجموعة ATFL في معالجة الأوضاع في لبنان

عرض نائب رئيس مجموعة "أميركان تاسك فورس فور ليبانون" (ATFL) نجاد عصام فارس، مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون جهود المجموعة في مواكبة الاتصالات اللبنانية – الأميركية الهادفة إلى معالجة الأوضاع في لبنان والمنطقة والدعم الأميركي للبنان في ضوء التطورات.