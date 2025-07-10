اجتماع تنسيقيّ بين وزارة الصحة والعمل وصندوق الضمان

عقد في مكتب وزير العمل محمد حيدر اجتماع تنسيقي بين وزارتي العمل والصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حضره اضافة الى الوزير حيدر، وزير الصحة ركان ناصر الدين، المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي والمعنيين بالأمور الصحية والطبية في الصندوق.

وجرى البحث في آلية تنسيق الجهود بين وزارة الصحة والضمان كما تطرق الاجتماع الى كيفية تفعيل العمل المشترك لجهة اعادة النظر بجداول الأعمال الطبية ، ومعالجة موضوع المستلزمات الطبية لكي يستفيد منها المضمون ، ومن يعالج على حساب وزارة الصحة.

كما تم البحث في ضرورة تفعيل عمل المستشفيات الحكومية ، وايجاد الحلول المناسبة لمعالجة بعض المشاكل الموجودة بين الضمان الاجتماعي وهذه المستشفيات ا لجهة تسديدها الاشتراكات والموجبات المالية، وايفاء الضمان بما لها عليه من حقوق.