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عون إطلع من مكي على مسار آلية التعيين بالوظائف الأولى وتناول مع ماغرو الأوضاع وزيارة الموفد الأميركي
أخبار لبنان
2025-07-10 | 07:09
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عون إطلع من مكي على مسار آلية التعيين بالوظائف الأولى وتناول مع ماغرو الأوضاع وزيارة الموفد الأميركي
شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات وزارية ونيابية وديبلوماسية وسياسية واقتصادية.
واستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي وعرض معه للأوضاع العامة في البلاد، واطلع منه على عمل وزارته.
وأوضح الوزير مكي انه وضع الرئيس عون في مسار عمل آلية التعيين في وظائف الفئة الأولى، حيث تم تأكيد المبادىء والمعايير التي تحكم عمل الالية من جدارة ونزاهة وشفافية والسعي للمداورة حيث امكن.
واستقبل السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة والتطورات الأخيرة، ومنها زيارة الموفد الأميركي توم براك والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين اللبنانيين.
كذلك، استقبل الرئيس عون النائب الدكتور حيدر ناصر وعرض معه لأبرز مواضيع الساعة والتطورات الأخيرة. كما تطرق البحث الى حاجات منطقة الشمال عمومًا وطرابلس خصوصًا.
واستقبل الرئيس عون مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد ازعور وأجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة، لاسيما منها الأوضاع الاقتصادية في لبنان والمنطقة والتطورات الأخيرة.
كذلك، استقبل الرئيس عون نائب رئيس مجموعة اميركان تاسك فورس فور لبنان "ATFL" نجاد فارس وعرض معه لجهود المجموعة في مواكبة الاتصالات اللبنانية - الأميركية الهادفة الى معالجة الأوضاع في لبنان والمنطقة والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية للبنان في ضوء التطورات الأخيرة.
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