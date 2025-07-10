قائد الجيش استقبل المدير العام لصندوق قطر للتنمية مقدّرا مبادرات بلاده المستمرة لمساعدة المؤسسة العسكرية

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي، بحضور سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وتناول البحث سبل دعم الجيش.



وقدّر قائد الجيش المبادرات القطرية المستمرة لمساعدة المؤسسة العسكرية، والتي تأتي في سياق التزام دولة قطر بالعلاقات الأخوية بين الجانبين، وبدعم أمن لبنان واستقراره خلال الظروف الاستثنائية الراهنة.