الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كنعان: خرق إيجابي في ملف إصلاح المصارف… والهيئة المصرفية العليا بصيغة
أخبار لبنان
2025-07-10 | 09:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
كنعان: خرق إيجابي في ملف إصلاح المصارف… والهيئة المصرفية العليا بصيغة
عقدت فرعية لجنة المال والموازنة لقانون إصلاح المصارف جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين حابر، والنواب علي فياض، سليم عون، علي حسن خليل، الان عون، غسان حاصباني، راجي السعد، فؤاد مخزومي، فريد البستاني، مارك ضو، سيزار أبي خليل، ملحم خلف، حليمة قعور.
كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مستشار وزير المال سمير حمود، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
وعقب الجلسة قال كنعان "بعد استجابة كل من وزارة المال وحاكم مصرف لبنان لطلب لجنة المال والموازنة ان يكون هناك اقتراح مشترك يتعلق بالهيئة المصرفية العليا التي تعنى باصلاح وضع المصارف في لبنان حصل الخرق اليوم يؤهلنا للسير بالمواد المتبقية بوتيرة أسرع. وتم الاتفاق على صيغة مشتركة اعدها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد نوقشت في اللجنة باسهاب وحصل اتفاق على التالي: باتت هناك هيئة واحدة هي الهيئة المصرفية العليا وأخذ برأي حاكم المركزي بما يتعلّق باستقلاليتها وبالتمييز بين غرفة للقضايا التي لها علاقة بالاجراءات العقابية في الأوضاع الطبيعية، والأزمة المالية المصرفية الشاملة التي تطال القطاع المصرفي وتطلب اصلاحه ويكون لها غرفة متخصصة.
واضاف " اذا باتت لدينا الهيئة المصرفية التي تضم في الغرفة الأولى حاكم مصرف لبنان (رئيس)، النائب الأول للحاكم، مدير المالية العام، قاضي يعين بمرسوم وفقاً للائحة يتقدم بها مجلس القضاء الأعلى رئيس لجنة الرقابة على المصارف، كما ويحضر في هذه التركيبة رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع".
وتابع "اما الغرفة الثانية فبرئاسة حاكم مصرف لبنان وهناك رأيان، بين أن يكون هناك اثنان من نواب الحاكم يختارهما المجلس المركزي لمصرف لبنان، او احد الخبراء الذي يعين بعد اقتراح نقابة المحامين أو نقابة خبراء المحاسبة، وهو ما سيبت في لجنة المال والهيئة العامة. يضاف الى ذلك قاض يعيّن بمرسوم، ومؤسسة ضمان الودائع، على ان لا يكون العضو الذي يمثلها أحد ممثلي المصارف التجارية".
قال "علماً أنه تجدر الإشارة الى أن هذا القانون لن يطبق بغياب قانون الفجوة المالية الذي لم يناقش ويبت ويحال حتى اللحظة من قبل الحكومة. لأن قانون الفجوة المالية يحدد كيفية استرداد الودائع وتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف".
واضاف "فبحسب المادة 36 من هذا القانون كما اقترحت الحكومة، يعلّق التنفيذ الى حين اقرار قانون الانتظام المالي الذي ينظم عملية الودائع التي ينتظرها الجميع لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي من خلال استعادة الحقوق المعروف كيفية التصرف بها وهدرها. لذلك المطلوب تحديد المسؤوليات والاتيان بقانون واضح الى مجلس النواب للسير باصلاح كامل وشامل غير مجتزأ".
ورداً على سؤال عن الانتظام المالي قال كنعان "سألنا عن الموضوع فأجابتنا وزارة المالية بان العمل جارٍ بالتنسيق مع مصرف لبنان. لذلك، المطلوب الاسراع بهذا الملف الأساسي في مسار استعادة ودائع اللبنانيين".
أخبار لبنان
إيجابي
إصلاح
المصارف…
والهيئة
المصرفية
العليا
بصيغة
التالي
بريطانيا عرضت أبراجًا حدودية في جنوب لبنان (الشرق الأوسط)
وزير العدل: لا صحة لما يتم تداوله عن إحالة 40 قاضيًا إلى هيئة التفتيش القضائي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-06-02
كنعان بعد اجتماع لجنة إصلاح المصارف: النقاش يتقدّم والمادتان 5 و6 محور الحسم لاستعادة الثقة
آخر الأخبار
2025-06-02
كنعان بعد اجتماع لجنة إصلاح المصارف: النقاش يتقدّم والمادتان 5 و6 محور الحسم لاستعادة الثقة
0
اقتصاد
2025-05-13
كنعان بعد جلسة اقتراح قانون إصلاح المصارف: اجتماع منتج
اقتصاد
2025-05-13
كنعان بعد جلسة اقتراح قانون إصلاح المصارف: اجتماع منتج
0
خبر عاجل
2025-06-27
باسيل لـ"جدل" : لا إرادة للإصلاح فلم يُقر أي قانون إصلاحيّ منذ العام ٢٠١٩ إلّا قانون السرية المصرفية ولم يكن ليُقر بالصيغة التي هو عليها لو لا الضغط الخارجيّ
خبر عاجل
2025-06-27
باسيل لـ"جدل" : لا إرادة للإصلاح فلم يُقر أي قانون إصلاحيّ منذ العام ٢٠١٩ إلّا قانون السرية المصرفية ولم يكن ليُقر بالصيغة التي هو عليها لو لا الضغط الخارجيّ
0
أخبار لبنان
2025-06-30
مصرف لبنان: الحاكم انهى مشاورات تقنية حول موضوع إصلاح القطاع المصرفي في باريس وواشنطن
أخبار لبنان
2025-06-30
مصرف لبنان: الحاكم انهى مشاورات تقنية حول موضوع إصلاح القطاع المصرفي في باريس وواشنطن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:55
الجيش حذر من خطورة التطبيقات المشبوهة واستخدام وسائل التواصل بطريقة غير مسؤولة
أخبار لبنان
10:55
الجيش حذر من خطورة التطبيقات المشبوهة واستخدام وسائل التواصل بطريقة غير مسؤولة
0
أخبار لبنان
10:36
نقابة عمال "أوجيرو" متضامنة مع نقابة موظفي شركات الخليوي: حقوق العمال خط أحمر
أخبار لبنان
10:36
نقابة عمال "أوجيرو" متضامنة مع نقابة موظفي شركات الخليوي: حقوق العمال خط أحمر
0
أخبار لبنان
10:22
إجراءات إصلاحية في "المالية": تشكيلات جديدة في السجل العقاري وجابر يبحث مشاريع تنموية مع البنك الإسلامي
أخبار لبنان
10:22
إجراءات إصلاحية في "المالية": تشكيلات جديدة في السجل العقاري وجابر يبحث مشاريع تنموية مع البنك الإسلامي
0
أخبار لبنان
10:13
لجنة الاشغال ناقشت تقرير اللجنة الفرعية حول هيئة ادارة السير عطيه: نحن لسنا قضاء بل لجنة تقصي حقائق
أخبار لبنان
10:13
لجنة الاشغال ناقشت تقرير اللجنة الفرعية حول هيئة ادارة السير عطيه: نحن لسنا قضاء بل لجنة تقصي حقائق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
03:45
الحوثيون: هاجمنا مطار بن غوريون الإسرائيليّ
خبر عاجل
03:45
الحوثيون: هاجمنا مطار بن غوريون الإسرائيليّ
0
منوعات
2025-06-26
ميشيل أوباما تكشف: أسلوب تربية شهير كان سببا لخلاف كبير بيني وبين باراك وهذا ما حصل (فيديو)
منوعات
2025-06-26
ميشيل أوباما تكشف: أسلوب تربية شهير كان سببا لخلاف كبير بيني وبين باراك وهذا ما حصل (فيديو)
0
آخر الأخبار
08:54
هاشم للـLBCI: هناك توازنات معيّنة وظروف تمر فيها البلاد مفترض مقاربتها في قانون الانتخابات النيابية
آخر الأخبار
08:54
هاشم للـLBCI: هناك توازنات معيّنة وظروف تمر فيها البلاد مفترض مقاربتها في قانون الانتخابات النيابية
0
آخر الأخبار
09:46
زعيم الحوثيين: حظر السفن المتجهة إلى إسرائيل لم يتوقف أبدا وما جد هو حدوث انتهاك من بعض الشركات
آخر الأخبار
09:46
زعيم الحوثيين: حظر السفن المتجهة إلى إسرائيل لم يتوقف أبدا وما جد هو حدوث انتهاك من بعض الشركات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:03
جولة ذخائر القديسة تيريزيا مستمرة... واليوم في الحازمية
أخبار لبنان
08:03
جولة ذخائر القديسة تيريزيا مستمرة... واليوم في الحازمية
0
أخبار لبنان
07:55
وزير البيئة: للتشدد على موضوع المصانع التي تسببت ضررًا لمجرى نهر الليطاني
أخبار لبنان
07:55
وزير البيئة: للتشدد على موضوع المصانع التي تسببت ضررًا لمجرى نهر الليطاني
0
آخر الأخبار
07:45
اليوم الثاني من الإمتحانات الرسمية... جولة لكرامي على عدد من المراكز في الجنوب
آخر الأخبار
07:45
اليوم الثاني من الإمتحانات الرسمية... جولة لكرامي على عدد من المراكز في الجنوب
0
آخر الأخبار
07:38
جديد محادثات صفقة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس...
آخر الأخبار
07:38
جديد محادثات صفقة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس...
0
أخبار دولية
04:36
المتحدث العسكريّ باسم الحوثيين: عملية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة
أخبار دولية
04:36
المتحدث العسكريّ باسم الحوثيين: عملية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
لبنان… ساحة مفتوح أمام الإسرائيليين القادرين على التنقل
تقارير نشرة الاخبار
14:19
لبنان… ساحة مفتوح أمام الإسرائيليين القادرين على التنقل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
منتخب السيدات لكرة السلة الى الصين
تقارير نشرة الاخبار
13:43
منتخب السيدات لكرة السلة الى الصين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الدولة تفاوض… لكن أين حزب الله؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الدولة تفاوض… لكن أين حزب الله؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع مستمرة في لبنان… محطة في السفارة البابوية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع مستمرة في لبنان… محطة في السفارة البابوية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:30
"الشيف وفاء" تطلّ على متابعيها بإعلان صادم: نزعت الحجاب لهذه الأسباب (فيديو)
منوعات
15:30
"الشيف وفاء" تطلّ على متابعيها بإعلان صادم: نزعت الحجاب لهذه الأسباب (فيديو)
2
منوعات
04:40
سبب مؤلم خلف تجاهل بريجيت لماكرون وملامحها الحزينة خلال زيارتهما لبريطانيا… ما القصة؟
منوعات
04:40
سبب مؤلم خلف تجاهل بريجيت لماكرون وملامحها الحزينة خلال زيارتهما لبريطانيا… ما القصة؟
3
منوعات
13:54
بائع "آيس كريم" يتحرّش بسائحة في تركيا... وفيديو يوثق اللحظة المشينة! (فيديو)
منوعات
13:54
بائع "آيس كريم" يتحرّش بسائحة في تركيا... وفيديو يوثق اللحظة المشينة! (فيديو)
4
صحف اليوم
23:56
براك حمل أحد المسؤولين اللبنانيين رسالة خاصة إلى حزب الله (اللواء)
صحف اليوم
23:56
براك حمل أحد المسؤولين اللبنانيين رسالة خاصة إلى حزب الله (اللواء)
5
خبر عاجل
14:01
معلومات للـLBCI: بلغ عدد الموقوفين لدى قوى الأمن الداخلي من الذين ظهروا في مقاطع الفيديو وهم يحملون أسلحة في مسيرة عاشوراء ٤ أشخاص في عدد إضافي لأربعة أشخاص آخرين كان أعلن الجيش توقيفهم في وقت سابق للسبب نفسه
خبر عاجل
14:01
معلومات للـLBCI: بلغ عدد الموقوفين لدى قوى الأمن الداخلي من الذين ظهروا في مقاطع الفيديو وهم يحملون أسلحة في مسيرة عاشوراء ٤ أشخاص في عدد إضافي لأربعة أشخاص آخرين كان أعلن الجيش توقيفهم في وقت سابق للسبب نفسه
6
فنّ
13:35
ابنة حاكم دبي حديث الإنترنت... هل تربطها علاقة حب جديدة بنجم عالمي؟ (صور)
فنّ
13:35
ابنة حاكم دبي حديث الإنترنت... هل تربطها علاقة حب جديدة بنجم عالمي؟ (صور)
7
أخبار لبنان
12:22
متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: هناك حاجة إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بالمزيد لإزالة الأسلحة والبنى التحتية التابعة لـ”حزب الله
أخبار لبنان
12:22
متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: هناك حاجة إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بالمزيد لإزالة الأسلحة والبنى التحتية التابعة لـ”حزب الله
8
صحف اليوم
00:30
متغيرات جدية ومهمة في المواقف غير المعلنة لحزب الله (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:30
متغيرات جدية ومهمة في المواقف غير المعلنة لحزب الله (الأنباء الإلكترونية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More