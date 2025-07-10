هاشم للـLBCI: هناك توازنات معيّنة وظروف تمر فيها البلاد مفترض مقاربتها في قانون الانتخابات

أكّد النائب قاسم هاشم أنّ الرئيس نبيه بري لم يناقش مع الموفد الأميركيّ توم براك رد “حزب الله” على الورقة الأميركية.

ولفت للـLBCI إلى أنّ بري أكّد أن لقاءه مع براك كان إيجابيًا في شأن مجمل القضايا المُناقشة.

وقال إنّ براك سيعود إلى لبنان فإمّا يكون حاملًا ردًا أو ملاحظاتٍ أو ورقة متكاملة للتعامل مع لبنان على أساسها.

أمّا في شأن الانتخابات النيابية، فلفت هاشم إلى وجود توازنات معيّنة وظروف تمر فيها البلاد مفترض مقاربتها في قانون الانتخابات.

وقال: “في مبدأ قانون الانتخابات نحن أوّل من أطلق صفة على القانون الحاليّ أنّه الأسوأ وهناك ٧ اقتراحات قوانين في شأن قانون الانتخاب”.