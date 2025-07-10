الجيش حذر من خطورة التطبيقات المشبوهة واستخدام وسائل التواصل بطريقة غير مسؤولة

حذرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه "المواطنين من خطورة التطبيقات Applications المشبوهة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة غير مسؤولة، كونها تستغل من العدو الإسرائيلي بشكل سري للتواصل معهم واستدراجهم إلى العمالة".



ولفتت في بيان، إلى أن "التواصل مع العدو من خلال هذه التطبيقات يعرضهم للملاحقة القانونية بموجب المادتين ٢٧٨ و٢٨٥ من قانون العقوبات: جريمتا إجراء الاتصال مع العدو وإقامة صلات غير مشروعة معه".



وفي السياق نفسه، أكدت قيادة الجيش "أهمية التحلي بالمسؤولية والوعي تجاه مخططات العدو الإسرائيلي الذي يواصل اعتداءاته ضد بلدنا واستهدافه المواطنين في مختلف المناطق، ويسعى بمختلف الوسائل إلى زعزعة أمن الوطن واستقراره".