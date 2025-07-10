رئيس الجمهورية أطلع سلام على نتائج زيارته لقبرص وبحثا في بنود جدول أعمال مجلس الوزراء غداً

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس الحكومة نواف سلام، وعرض معه الأوضاع العامة، وأطلعه على نتائج زيارته لقبرص واللقاءات التي أجراها هناك.



كما تم البحث في "كل بنود جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غدا في قصر بعبدا".