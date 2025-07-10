رائد خوري: صيف لبنان نبض انتعاش وأمل

كتب الوزير السابق رائد خوري عبر حسابه على منصة "اكس": "لبنان على مشارف صيف واعد، المطار يعجّ بالوافدين، المغتربون يتدفقون، والسياح ينعشون الحركة. هذا المشهد ليس مجرد موسم مزدهر، بل فرصة ثمينة لتحريك العجلة الاقتصادية. ويبقى الأمل بأن يُواكَب هذا الزخم بخطوات جديّة تُعيد القطاع المصرفي إلى حياته الطبيعية.



وأضاف: "صحيح أن الواقع الحالي استثنائي، لكن مع إقرار القوانين المطلوبة، يمكن للقطاع أن يستعيد دوره كمحرّك أساسي للنهوض. فلنحوّل هذا الصيف من انتعاش موسمي... إلى نقطة انطلاق لتعافٍ اقتصادي شامل".