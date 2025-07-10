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اجتماع في وزارة الصحة عرض مع الشركاء الدوليين خريطة طريق إصلاحات النظام الصحي ناصر الدين: ماضون قدمًا في تطبيقها
أخبار لبنان
2025-07-10 | 13:26
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اجتماع في وزارة الصحة عرض مع الشركاء الدوليين خريطة طريق إصلاحات النظام الصحي ناصر الدين: ماضون قدمًا في تطبيقها
عقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين إجتماعًا مع شركاء وزارة الصحة العامة من ممثلي المنظمات الدولية والأممية، هدف إلى تقييم مسار الإصلاحات الجاري تنفيذها في النظام الصحي، وتحديد خريطة طريق تنفيذ هذه الإصلاحات على المديين القريب والمتوسط..
حضر الاجتماع رئيسة قسم التعاون في بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان أليساندرا فيزر، مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس ،ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر وممثل عن سكريتاريا الـ "3RF الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار" جاب فان ديغيلي Jaap Van Diggele.
وقدمت المستشارة في منظمة الصحة العالمية الدكتورة نادين هلال عرضًا تقنيًا، أوضحت فيه تفاصيل خطة العمل وخريطة الطريق التي سيتم اعتمادها لإرساء الإصلاحات المطلوبة. وأكدت أن "العمل يتم بمسارين متوازيين: على الصعيد العملي تطبيق إصلاحات في مجال الدواء والإنفاق على القطاع الصحي وتمويله، واستراتيجًا إنجاز خطة عمل محدثة قبل نهاية السنة وذلك بالتنسيق والتشاور مع الشركاء".
ناصر الدين
وكانت كلمة للوزير ناصر الدين لفت فيها إلى أن "الحكومة الحالية تعتمد تحقيق الإصلاحات الهيكلية والبنيوية أولوية في عملها"، مؤكدًا أن "وزارة الصحة العامة ماضية قدمًا في تطبيق الإصلاحات المطلوبة من النظام الصحي والتي ينعكس تنفيذها إيجابًا على الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وكذلك على الاقتصاد الوطني في لبنان".
وجرى نقاش بين الحاضرين حول الخطة التي لقيت دعمًا من شركاء وزارة الصحة العامة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تتابع تفاصيل تطبيق خريطة الطريق المطروحة.
السفيران الروسي والتونسي
من جهة ثانية، إستقبل الوزير ناصر الدين السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف، وتناول البحث مجالات التعاون الثنائي في قطاع الصحة والتي كان قد بحثها الوزير ناصر الدين مع الوفد الروسي المشارك في اجتماعات منظمة الصحة العالمية في جنيف، والتي تتركز على دعم مراكز الرعاية الصحية الأولية والإستفادة من الخبرات الروسية في موضوع المؤسسة الوطنية للصحة العامة التي يعتزم لبنان إنشاءها.
كما التقى السفير التونسي في لبنان بوراوي الإمام في زيارة وداعية.
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