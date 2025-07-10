جرافات الجيش الإسرائيلي تجتاز الحدود عند وادي هونين

قامت جرافات تابعة للجيش الإسرائيلي، تحت حماية دبابات متمركزة في المنطقة، باجتياز الحدود عند وادي هونين.



وتوغلت باتجاه "مكب النفايات" جنوب بلدة عديسة. وتعمل الجرافات على إقفال أحد الطرق في الوادي ورفع سواتر ترابية، وسط استنفار ومتابعة من الجهة اللبنانية.



