الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحاج: لا أحد من الأطراف اللبنانية مستعد لحرب أهلية إلا من يهدد بها ومارسها على الأرض
أخبار لبنان
2025-07-10 | 16:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الحاج: لا أحد من الأطراف اللبنانية مستعد لحرب أهلية إلا من يهدد بها ومارسها على الأرض
كتب النائب رازي الحاج عبر حسابه على منصة "أكس": "لا أحد من الأطراف اللبنانية مستعد لحرب أهلية إلا من يهدد بها ومارسها على الأرض وهو حزب الله، ومن سيقف في وجه الحزب إذا حاول استخدام سلاحه في الداخل، ليس باقي اللبنانيين، بل القوى الشرعية المسـ.ـلحة المولجة حماية اللبنانيين".
أخبار لبنان
الأطراف
اللبنانية
مستعد
أهلية
ومارسها
الأرض
التالي
طقس صيفيّ حار واستقرار نسبيّ في درجات الحرارة
إشكال بين أهالي بلدة عيتيت الجنوبية ودورية لليونيفيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-06-23
الكرملين: الوضع على الأرض في إيران بعد الضربات لا يمكن إلا أن يكون مصدر قلق
آخر الأخبار
2025-06-23
الكرملين: الوضع على الأرض في إيران بعد الضربات لا يمكن إلا أن يكون مصدر قلق
0
آخر الأخبار
2025-04-12
سامي الجميّل: لا نريد فتح جراح الحرب فنحن أكثر من يعرف بشاعة الحرب لأننا نعرف قيمة الموت وبكينا على أهلنا وإخوتنا وسقط لنا أكثر من 5513 شهيدًا
آخر الأخبار
2025-04-12
سامي الجميّل: لا نريد فتح جراح الحرب فنحن أكثر من يعرف بشاعة الحرب لأننا نعرف قيمة الموت وبكينا على أهلنا وإخوتنا وسقط لنا أكثر من 5513 شهيدًا
0
آخر الأخبار
2025-06-19
غروسي: مستعد للتواصل فورا مع جميع الأطراف المعنية للمساعدة في ضمان حماية المنشآت النووية
آخر الأخبار
2025-06-19
غروسي: مستعد للتواصل فورا مع جميع الأطراف المعنية للمساعدة في ضمان حماية المنشآت النووية
0
آخر الأخبار
2025-05-25
قاسم: لا أحد يستطيع إزاحة المقاومة عن الأرض اللبنانية لأنها مجبولة بكيان لبنان وكيان لبنان دعامته المقاومة
آخر الأخبار
2025-05-25
قاسم: لا أحد يستطيع إزاحة المقاومة عن الأرض اللبنانية لأنها مجبولة بكيان لبنان وكيان لبنان دعامته المقاومة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:06
جرافات الجيش الإسرائيلي تجتاز الحدود عند وادي هونين
أخبار لبنان
16:06
جرافات الجيش الإسرائيلي تجتاز الحدود عند وادي هونين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
استشهد والدها أمامها... لكنها لم تتخلّ عن طريق المعرفة
تقارير نشرة الاخبار
14:33
استشهد والدها أمامها... لكنها لم تتخلّ عن طريق المعرفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
القديسة تيريز الطفل يسوع بين محبيها وعائلتها الصغيرة في الحازمية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
القديسة تيريز الطفل يسوع بين محبيها وعائلتها الصغيرة في الحازمية
0
أخبار لبنان
13:26
اجتماع في وزارة الصحة عرض مع الشركاء الدوليين خريطة طريق إصلاحات النظام الصحي ناصر الدين: ماضون قدمًا في تطبيقها
أخبار لبنان
13:26
اجتماع في وزارة الصحة عرض مع الشركاء الدوليين خريطة طريق إصلاحات النظام الصحي ناصر الدين: ماضون قدمًا في تطبيقها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
2025-07-05
العائلة والأصدقاء والزملاء وعالم كرة القدم في وداع ديوغو جوتا وشقيقه
رياضة
2025-07-05
العائلة والأصدقاء والزملاء وعالم كرة القدم في وداع ديوغو جوتا وشقيقه
0
رياضة
12:03
الفرنسي تيو هرنانديز ينضم إلى الهلال السعودي
رياضة
12:03
الفرنسي تيو هرنانديز ينضم إلى الهلال السعودي
0
فنّ
2025-07-09
ابنة حاكم دبي حديث الإنترنت... هل تربطها علاقة حب جديدة بنجم عالمي؟ (صور)
فنّ
2025-07-09
ابنة حاكم دبي حديث الإنترنت... هل تربطها علاقة حب جديدة بنجم عالمي؟ (صور)
0
أخبار لبنان
08:39
مؤسسة مياه لبنان الجنوبيّ: تأهيل محطة صف الهوا في بنت جبيل
أخبار لبنان
08:39
مؤسسة مياه لبنان الجنوبيّ: تأهيل محطة صف الهوا في بنت جبيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
استشهد والدها أمامها... لكنها لم تتخلّ عن طريق المعرفة
تقارير نشرة الاخبار
14:33
استشهد والدها أمامها... لكنها لم تتخلّ عن طريق المعرفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
القديسة تيريز الطفل يسوع بين محبيها وعائلتها الصغيرة في الحازمية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
القديسة تيريز الطفل يسوع بين محبيها وعائلتها الصغيرة في الحازمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
انطلاق مهرجانات بيت الدين... فسحة أمل تتحدى الظروف
تقارير نشرة الاخبار
13:22
انطلاق مهرجانات بيت الدين... فسحة أمل تتحدى الظروف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
صفقة الاسرى بين إسرائيل وحماس تعود الى المربع الاول
تقارير نشرة الاخبار
13:21
صفقة الاسرى بين إسرائيل وحماس تعود الى المربع الاول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إسرائيل تحاول فرض أمر واقع في مرتفعات جبل الشيخ
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إسرائيل تحاول فرض أمر واقع في مرتفعات جبل الشيخ
0
أخبار لبنان
13:15
إشكال جديد بين قوات اليونيفل والأهالي... وهذا ما قالته إحدى المحتجات للقوة
أخبار لبنان
13:15
إشكال جديد بين قوات اليونيفل والأهالي... وهذا ما قالته إحدى المحتجات للقوة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
اليكم تفاصيل قرار منع استخدام التوك توك كوسيلة لنقل الركاب في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:15
اليكم تفاصيل قرار منع استخدام التوك توك كوسيلة لنقل الركاب في لبنان
0
اقتصاد
13:10
علبة الدخان نفسها... والسعر يتبدّل: من يضبط فوضى "الناولني"؟
اقتصاد
13:10
علبة الدخان نفسها... والسعر يتبدّل: من يضبط فوضى "الناولني"؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
لبنان ينتظر الردّين الأميركي والاسرائيلي على ورقته
تقارير نشرة الاخبار
13:09
لبنان ينتظر الردّين الأميركي والاسرائيلي على ورقته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
04:40
سبب مؤلم خلف تجاهل بريجيت لماكرون وملامحها الحزينة خلال زيارتهما لبريطانيا… ما القصة؟
منوعات
04:40
سبب مؤلم خلف تجاهل بريجيت لماكرون وملامحها الحزينة خلال زيارتهما لبريطانيا… ما القصة؟
2
صحف اليوم
23:56
براك حمل أحد المسؤولين اللبنانيين رسالة خاصة إلى حزب الله (اللواء)
صحف اليوم
23:56
براك حمل أحد المسؤولين اللبنانيين رسالة خاصة إلى حزب الله (اللواء)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:06
الموظف الأكثر جدلاً في المطار طار والشبهة...فساد ورشاوى
تقارير نشرة الاخبار
13:06
الموظف الأكثر جدلاً في المطار طار والشبهة...فساد ورشاوى
4
صحف اليوم
00:30
متغيرات جدية ومهمة في المواقف غير المعلنة لحزب الله (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:30
متغيرات جدية ومهمة في المواقف غير المعلنة لحزب الله (الأنباء الإلكترونية)
5
أمن وقضاء
05:36
تيننتي عن حادثة عيتيت: التنسيق كان قائمًا مع الجيش وجنود حفظ السلام تعرضوا للرشق بالحجارة
أمن وقضاء
05:36
تيننتي عن حادثة عيتيت: التنسيق كان قائمًا مع الجيش وجنود حفظ السلام تعرضوا للرشق بالحجارة
6
أخبار لبنان
10:05
الرئيس عون للاتحاد الأوروبي: لدعم سيادة لبنان والجيش وتسريع عودة النازحين
أخبار لبنان
10:05
الرئيس عون للاتحاد الأوروبي: لدعم سيادة لبنان والجيش وتسريع عودة النازحين
7
خبر عاجل
10:29
معلومات للـLBCI: الرئيسان عون وسلام يناقشان ملف التعيينات المالية والقضائية في بعبدا وسط معلومات عن توجه مجلس الوزراء غدا لاعلان تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف
خبر عاجل
10:29
معلومات للـLBCI: الرئيسان عون وسلام يناقشان ملف التعيينات المالية والقضائية في بعبدا وسط معلومات عن توجه مجلس الوزراء غدا لاعلان تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف
8
خبر عاجل
12:02
الجيش الإسرائيلي: قضينا في منطقة المنصوري جنوبي لبنان على قائد المدفعية في حزب الله بقطاع الساحل
خبر عاجل
12:02
الجيش الإسرائيلي: قضينا في منطقة المنصوري جنوبي لبنان على قائد المدفعية في حزب الله بقطاع الساحل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More