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لجنة التنسيق اللّبنانيّة - الفرنسيّة: لا لتهميش الإغتراب وتحويله الى مجرد صندوق للمساعدات

أخبار لبنان
2025-07-11 | 01:38
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لجنة التنسيق اللّبنانيّة - الفرنسيّة: لا لتهميش الإغتراب وتحويله الى مجرد صندوق للمساعدات
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لجنة التنسيق اللّبنانيّة - الفرنسيّة: لا لتهميش الإغتراب وتحويله الى مجرد صندوق للمساعدات

رأت لجنة التنسيق اللّبنانيّة - الفرنسيّة (CCLF)، أنّ "إحجام رئيس مجلس النواب نبيه برّي، عن طرح العريضة النيابيّة لإلغاء بعض المواد من قانون الإنتخاب على الهيئة العامّة للمجلس، محاولة إستباقيّة مكشوفة لمنع أصوات المغتربين من إحداث تغيير واسع في المجلس النيابي الذي سينبثق عن الإنتخابات التشريعيّة في العام 2026، والمساهمة في تشكيل أكثريّة نيابيّة تضع حدًا للتسلّط والهيمنة".

واشارت في بيان الى ان "تمسّك الرئيس برّي ومن خلفه، ببدعة المقاعد الستّة، يتناقض مع أحكام الدّستور التي تنصّ على المساواة الكاملة بين اللّبنانيين المقيمين، والمغتربين في الحقوق والواجبات، كما يتجاهل بشكل قاطع إرتباط المغتربين بجغرافيا لبنان،  وتحويل الإغتراب، مجرَّد صندوق للمساعدات على أنواعها".

وتابعت:"إنّ للجنة ترى في إلغاء المادّتين 112 و122 وتمكين الإغتراب من الإقتراع لـ 128 نائبا كما كان الأمر في انتخابات عاميّ 2018 و2022، إنما يشكّل حاضنة قانونيّة وسندًا سياسيًا وطنيًا لتحقيق الأهداف الرئيسيّة الآتية:

أولاً : مبادرة حزب الله لتسليم سلاحه إلى الجيش اللّبناني وكذلك المنظمّات الفلسطينيّة، وكل السلاح غير الشرعي، تطبيقًا لاتفاق الطائف حول حصريّة السلاح بيد الدولة.

ثانيًا : إقرار وتسريع الإصلاحات الإقتصاديّة، والماليّة، والسّياسيّة، والقضائيّة، لتسيير عمل المؤسّسات بشكل سليم وإعادة أموال المودعين كاملة وترسيخ مبادئ الشفافيّة، والمساواة والحوكمة الرشيدة.

ثالثًا : العمل على كلّ ما من شأنه تقليص الطائفيّة وتعزيز قيَم المواطنة والعيش المشترك، ربطًا بالدّستور والإصلاحات البنيويّة في اتفاق الطائف".

وختمت:"إنّ معركة إلغاء المادّتين 112 و122 من القانون الانتخابي ليست معركة الإغتراب فحسب، بل هي معركة الجميع في الدّاخل وفي الخارج، ليبقى لبنان كطائر الفينيق محلقًا بجناحيه المقيم والمغترب".

اشارة الى ان اللجنة تضم :  منظّمات التجمّع اللّبناني في فرنسا (CLF)، المنتدى اللّبناني في أوروبا (FLE)، مواطنون لبنانيّون حول العالم (MCLM)، لبناننا الجديد- فرنسا (ONL-France)، و Rooted، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة الاستشاريّة اللّبنانية للّجنة.

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