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وفد قطري شارك في اجتماع في السرايا بحث في دعم مشاريع إنمائية
أخبار لبنان
2025-07-11 | 02:20
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وفد قطري شارك في اجتماع في السرايا بحث في دعم مشاريع إنمائية
زار لبنان وفد قطري برئاسة مدير صندوق قطر للتنمية العام فهد حمد السليطي، لمتابعة البحث في دعم عدد من المشاريع في لبنان، في المدى القريب وعلى المدى المتوسط.
وعقد اجتماع في السرايا برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري ومشاركة وزراء الثقافة غسان سلامة، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الداخلية احمد الحجار والصحة ركان ناصر الدين، و تم البحث في ما تقدمه قطر من مساعدات مقررة، ومنه ما يتعلق بمساعادة السوريين العائدين الى سوريا في بلادهم، وتأمين كمية من الفيول لانتاج الكهرباء خلال الاربعة اشهر المقبلة، ودعم المستشفيات الحكومية وبرنامج امان للعائلات الاكثر فقرا.
واشار البيان الى ان المجتمعين بحثوا في التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، ومعالجة النفايات، ومساعدة المستشفيات الحكومية، اضافة الى تسهيل قدوم آلاف الطلاب من قطر للدراسة في لبنان.
أخبار لبنان
اجتماع
السرايا
مشاريع
إنمائية
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