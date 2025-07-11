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الرئيس عون بحث مع أبو فاعور في المستجدات واطلع من عطية على سير عمل هيئة التفتيش المركزي

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع النائب وائل أبو فاعور الأوضاع العامة في البلاد، في ضوء المستجدات الأخيرة.



واطلع الرئيس عون من رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، على سير عمل الهيئة ومتابعة الملفات المرتبطة بها.



