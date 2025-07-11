الوزير حيدر اطلع على مطالب المتقاعدين العسكريين والضمان والادارات العامة والجامعة اللبنانية

استقبل وزير العمل محمد حيدر في مكتبه قبل ظهر اليوم وفدا من الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة برئاسة وليد جعجع، وقد اطلع الوفد الوزير على مطالب القطاع العام من مختلف جوانبها.

بعد ذلك التقى الوزير حيدر لجنة الأجراء المتقاعدين في الجامعة اللبنانية برئاسة سامي ياسين الذي اوضح ان "البحث تناول تعويضات نهاية الخدمة والتسوية المقترحة عن طريق الجامعة اللبنانية . كما تطرق البحث الى رسوم اشتراكات الضمان الاجتماعي ، التي ارتفعت بشكل تعجيزي عن غير وجه حق، لأننا أصبحنا من دون أي مدخول".

كما استقبل وزير العمل وفدا موسعا من متقاعدي الضمان الاجتماعي، والمتقاعدين العسكريين، وتجمع الاجراء في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة في الادارات العامة الخاضعين لقانون العمل، ودار الحدث خلال هذا الاجتماع حول اعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة ، واعادة النظر باعفاءات اشتراكات الضمان.