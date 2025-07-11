وزير الخارجية عرض مع سفيري الدانمارك وسلوفينيا دعم تجديد ولاية "اليونيفيل" في مجلس الأمن

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي سفير الدانمارك كريستوفر فيفيكي Kristoffer Vivike، وسفير جمهورية سلوفينيا لدى لبنان والمقيم في أنقرة غورازد رينسيلج Gorazd Rencelj وعرض معهما الدور الذي يمكن لكل من الدانمارك وسلوفينيا أن تلعباها في هذا الشأن بصفتهما عضويين غير دائمين في مجلس الأمن، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والمغتربين للتجديد لقوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان.