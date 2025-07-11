الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الخارجية عرض مع سفيري الدانمارك وسلوفينيا دعم تجديد ولاية "اليونيفيل" في مجلس الأمن
أخبار لبنان
2025-07-11 | 06:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الخارجية عرض مع سفيري الدانمارك وسلوفينيا دعم تجديد ولاية "اليونيفيل" في مجلس الأمن
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي سفير الدانمارك كريستوفر فيفيكي Kristoffer Vivike، وسفير جمهورية سلوفينيا لدى لبنان والمقيم في أنقرة غورازد رينسيلج Gorazd Rencelj وعرض معهما الدور الذي يمكن لكل من الدانمارك وسلوفينيا أن تلعباها في هذا الشأن بصفتهما عضويين غير دائمين في مجلس الأمن، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والمغتربين للتجديد لقوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان.
أخبار لبنان
الخارجية
سفيري
الدانمارك
وسلوفينيا
تجديد
ولاية
"اليونيفيل"
الأمن
التالي
الرئيس عون: حصرية السلاح قرار نهائي... ولا تطبيع في السياسة اللبنانية
الوزير حيدر اطلع على مطالب المتقاعدين العسكريين والضمان والادارات العامة والجامعة اللبنانية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-09
وزير الخارجية بحث مع رئيس بعثة "اليونيفيل" تطورات الوضع في الجنوب
أخبار لبنان
2025-05-09
وزير الخارجية بحث مع رئيس بعثة "اليونيفيل" تطورات الوضع في الجنوب
0
صحف اليوم
2025-05-31
بري لـ"الشرق الأوسط": تكليف لجنة لإعداد طلب التجديد لـ"اليونيفيل"
صحف اليوم
2025-05-31
بري لـ"الشرق الأوسط": تكليف لجنة لإعداد طلب التجديد لـ"اليونيفيل"
0
آخر الأخبار
2025-04-17
مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: قرر مجلس الوزراء تمديد ولاية اليونيفيل
آخر الأخبار
2025-04-17
مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: قرر مجلس الوزراء تمديد ولاية اليونيفيل
0
أخبار لبنان
2025-06-10
"الخارجية" دانت الاعتداء على عنصر من "اليونيفيل": لبنان يتمسك بدورها
أخبار لبنان
2025-06-10
"الخارجية" دانت الاعتداء على عنصر من "اليونيفيل": لبنان يتمسك بدورها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:35
عون: شكلنا لجنة مصغرة لرفع التقرير حول رفع الحصانة الى الهيئة العامة لمجلس النواب
أخبار لبنان
08:35
عون: شكلنا لجنة مصغرة لرفع التقرير حول رفع الحصانة الى الهيئة العامة لمجلس النواب
0
أخبار لبنان
07:58
الرئيس سلام: الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها
أخبار لبنان
07:58
الرئيس سلام: الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
في قصر بعبدا جلسة لمجلس الوزراء... إليكم أبرز بنودها
تقارير نشرة الاخبار
07:53
في قصر بعبدا جلسة لمجلس الوزراء... إليكم أبرز بنودها
0
أخبار لبنان
07:45
الرئيس عون: يهمنا السلام أما التطبيع فغير وارد راهنا
أخبار لبنان
07:45
الرئيس عون: يهمنا السلام أما التطبيع فغير وارد راهنا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-07-09
لوحات فنية بتوقيع إد شيران في مزاد بريطاني... وهذه أسعارها
فنّ
2025-07-09
لوحات فنية بتوقيع إد شيران في مزاد بريطاني... وهذه أسعارها
0
أخبار لبنان
2025-06-03
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
2025-06-03
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
أخبار دولية
2025-04-23
وزير الخارجية الصينيّ لنظيره الإيرانيّ: الصين تدعم إيران في إجراء محادثات نووية مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-04-23
وزير الخارجية الصينيّ لنظيره الإيرانيّ: الصين تدعم إيران في إجراء محادثات نووية مع الولايات المتحدة
0
أخبار لبنان
2025-07-08
نقيب المحامين من السراي: شددنا على ضرورة النهوض بقطاع العدالة ودعم استقلالية القضاء
أخبار لبنان
2025-07-08
نقيب المحامين من السراي: شددنا على ضرورة النهوض بقطاع العدالة ودعم استقلالية القضاء
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:58
نتنياهو: نأمل باتفاق وشيك لإطلاق رهائن حماس... وملفات إيران والسلام مع العرب على الطاولة
أخبار دولية
07:58
نتنياهو: نأمل باتفاق وشيك لإطلاق رهائن حماس... وملفات إيران والسلام مع العرب على الطاولة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
في قصر بعبدا جلسة لمجلس الوزراء... إليكم أبرز بنودها
تقارير نشرة الاخبار
07:53
في قصر بعبدا جلسة لمجلس الوزراء... إليكم أبرز بنودها
0
أخبار لبنان
04:07
بري يدعو الى جلسة عامة الثلاثاء المقبل لمناقشة سياسات الحكومة
أخبار لبنان
04:07
بري يدعو الى جلسة عامة الثلاثاء المقبل لمناقشة سياسات الحكومة
0
أخبار لبنان
03:43
رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية من بعبدا: مستعدون لتقديم الدعم الممكن بما يعود بالفائدة على لبنان
أخبار لبنان
03:43
رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية من بعبدا: مستعدون لتقديم الدعم الممكن بما يعود بالفائدة على لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
استشهد والدها أمامها... لكنها لم تتخلّ عن طريق المعرفة
تقارير نشرة الاخبار
14:33
استشهد والدها أمامها... لكنها لم تتخلّ عن طريق المعرفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
القديسة تيريز الطفل يسوع بين محبيها وعائلتها الصغيرة في الحازمية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
القديسة تيريز الطفل يسوع بين محبيها وعائلتها الصغيرة في الحازمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
انطلاق مهرجانات بيت الدين... فسحة أمل تتحدى الظروف
تقارير نشرة الاخبار
13:22
انطلاق مهرجانات بيت الدين... فسحة أمل تتحدى الظروف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
صفقة الاسرى بين إسرائيل وحماس تعود الى المربع الاول
تقارير نشرة الاخبار
13:21
صفقة الاسرى بين إسرائيل وحماس تعود الى المربع الاول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إسرائيل تحاول فرض أمر واقع في مرتفعات جبل الشيخ
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إسرائيل تحاول فرض أمر واقع في مرتفعات جبل الشيخ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:20
مصادر لـ"تلفزيون سوريا": الشرع يهدد بتصعيد دبلوماسي وإقتصادي ضد بيروت بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين في لبنان
خبر عاجل
05:20
مصادر لـ"تلفزيون سوريا": الشرع يهدد بتصعيد دبلوماسي وإقتصادي ضد بيروت بسبب تجاهل ملف الموقوفين السوريين في لبنان
2
اقتصاد
02:22
جدول جديد للمحروقات... هذه الأسعار
اقتصاد
02:22
جدول جديد للمحروقات... هذه الأسعار
3
تقارير نشرة الاخبار
13:06
الموظف الأكثر جدلاً في المطار طار والشبهة...فساد ورشاوى
تقارير نشرة الاخبار
13:06
الموظف الأكثر جدلاً في المطار طار والشبهة...فساد ورشاوى
4
أخبار لبنان
06:46
الرئيس عون: حصرية السلاح قرار نهائي... ولا تطبيع في السياسة اللبنانية
أخبار لبنان
06:46
الرئيس عون: حصرية السلاح قرار نهائي... ولا تطبيع في السياسة اللبنانية
5
حال الطقس
01:51
طقس حار ورطب يسيطر على لبنان...
حال الطقس
01:51
طقس حار ورطب يسيطر على لبنان...
6
أخبار لبنان
05:53
المالية تعتمد التبليغ الإلكتروني للمكلفين ابتداءً من 16 تموز 2025: مراجعة دورية لحساباتكم مطلوبة
أخبار لبنان
05:53
المالية تعتمد التبليغ الإلكتروني للمكلفين ابتداءً من 16 تموز 2025: مراجعة دورية لحساباتكم مطلوبة
7
أخبار لبنان
10:05
الرئيس عون للاتحاد الأوروبي: لدعم سيادة لبنان والجيش وتسريع عودة النازحين
أخبار لبنان
10:05
الرئيس عون للاتحاد الأوروبي: لدعم سيادة لبنان والجيش وتسريع عودة النازحين
8
أخبار لبنان
03:43
رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية من بعبدا: مستعدون لتقديم الدعم الممكن بما يعود بالفائدة على لبنان
أخبار لبنان
03:43
رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية من بعبدا: مستعدون لتقديم الدعم الممكن بما يعود بالفائدة على لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More