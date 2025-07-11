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الرئيس عون: حصرية السلاح قرار نهائي... ولا تطبيع في السياسة اللبنانية

أخبار لبنان
2025-07-11 | 06:46
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الرئيس عون: حصرية السلاح قرار نهائي... ولا تطبيع في السياسة اللبنانية
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الرئيس عون: حصرية السلاح قرار نهائي... ولا تطبيع في السياسة اللبنانية

شدّد رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام وفد مجلس العلاقات العربية والدولية، على "أهمية وحدة اللبنانيين وتعاون مختلف الفرقاء مع الدولة، من أجل حماية البلاد، وتحصينها، ومواجهة ما يمكن ان يُخطط لها من مؤامرات".

وقال "إنّ قرار حصرية السلاح قد اتُّخذ، ولا رجوع عنه، وقرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء، السلام هو حالة اللّا حرب، وهذا ما يهمّنا في لبنان في الوقت الراهن. أمّا مسألة التطبيع، فهي غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة".

واضاف "نحرص على إقامة علاقات جيّدة مع سوريا، مع التأكيد على عدم التدخّل في الشؤون الداخلية لأيّ من البلدين".

ونوّه عون بالدور الذي يقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري في المساهمة بتثبيت الاستقرار، ودعم جهود إعادة بناء الدولة، وتحقيق مبدأ حصرية السلاح.

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