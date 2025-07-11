الرئيس عون: يهمنا السلام أما التطبيع فغير وارد راهنا

اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنه من دون وحدة اللبنانيين لن يكون من السهل تجاوز التحديات التي تبرز أمام لبنان وشعبه.



وأكد الرئيس عون في خلال استقباله وفد مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة رئيسه محمد الصقر والرئيسين امين الجميل وفؤاد السنيورة ونائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، أن القرار بحصرية السلاح قد اتخذ ولا رجوع عنه لأنه ابرز العناوين للسيادة الوطنية، وان تطبيقه سيراعي مصلحة الدولة والاستقرار الأمني فيها حفاظا على السلم الأهلي من جهة، وعلى الوحدة الوطنية من جهة أخرى، لافتا الى أن تجاوب الفرقاء اللبنانيين وتعاونهم مع الدولة عامل ضروري لحماية البلاد وتحصينها ومواجهة ما يمكن ان يخطط لها من مؤامرات.



واعتبر الرئيس عون أن التغيير في الظروف التي تمر بها المنطقة يسهل في إيجاد الحلول المناسبة للمسائل الدقيقة ومنها مسألة السلاح، مجدداً التأكيد أن قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء الذي يرى اين هي مصلحة لبنان ويتصرف على هذا الأساس.



وأكد أن خطاب القسم كان نتيجة معاناة اللبنانيين وتطلعاتهم وهو كتب كي ينفذ.



وأبلغ الرئيس عون أعضاء الوفد أن "تطبيق القرار 1701 في منطقة جنوب الليطاني يتولاه الجيش اللبناني بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، في كل الأماكن التي انسحب منها الإسرائيليون الذين يعرقلون حتى الساعة استكمال انتشار الجيش حتى الحدود المعترف بها دوليا، بسبب استمرار احتلالهم للتلال الخمس.



وشدد على أن المواقف الإسرائيلية المتعمدة تمنع تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، وتبقي التوتر قائما في الجنوب والمناطق التي تتعرض للاعتداءات في الضاحية الجنوبية من بيروت ومناطق أخرى.



وردا على سؤال حول ملف العلاقات اللبنانية – السورية، أكد الرئيس عون على ثابتتين أساسيتين، "الأولى، الحرص على إقامة علاقات جيدة مع النظام السوري الجديد ورئيسه احمد الشرع، والثانية عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل من البلدين، ولفت الى أن التنسيق قائم بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية للمحافظة على الاستقرار على الحدود ومنع عمليات تهريب الأشخاص والأسلحة والمخدرات، مؤكدا ان استقرار لبنان هو أيضا من استقرار سوريا.



وميّز الرئيس عون بين السلام والتطبيع، فاعتبر أن السلام هو حالة اللاحرب وهذا ما يهمنا في لبنان في الوقت الراهن. اما مسألة التطبيع فهي غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة.



وأشاد الرئيس عون أمام الوفد بالدور الذي يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري في المساهمة في تثبيت الاستقرار ونجاح إعادة بناء الدولة وتحقيق مبدأ حصرية السلاح.



أبو فاعور



واجرى الرئيس عون جولة افق مع عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور، تناولت التطورات السياسية في ضوء التطورات الأخيرة.



عطية



واطلع الرئيس عون من رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية على عمل إدارات التفتيش داعياً الى متابعة الملفات العالقة اوالمجمدة والمساهمة في عملية مكافحة الفساد التي لا رجوع عنها.



